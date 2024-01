¿Algo le saben a Hacienda?

Nos cuentan que el viernes pasado, durante el tradicional seminario de Expectativas Económicas 2024 de la Asociación de Exalumnos del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), en donde participaron funcionarios y especialistas de instituciones financieras de talla internacional, surgieron comentarios importantes sobre el escenario previsto para el país. Ahí, Ernesto Revilla, economista en jefe para América Latina de Citigroup, dijo que no le creen a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) respecto a que el déficit fiscal 2024 bajará, pero sí dan un voto de confianza al Banco de México (Banxico) de que recortará la tasa en marzo. Aunque Revilla habló a título personal, lo hizo con conocimiento de causa, pues no hay que olvidar que fue funcionario en Hacienda en el sexenio anterior.

¿Impacto por crisis energética en EU?

Nos comentan que la Comisión Federal de Electricidad (CFE), de Manuel Bartlett, hasta ahora no ha dicho ‘esta boca es mía’ sobre la crisis energética que se está generando en Estados Unidos a causa de las heladas. Nos explican que debido a que hay una enorme dependencia de México sobre el gas del país vecino para generar electricidad, de este lado de la frontera se va a padecer porque se van a cerrar los gasoductos. Y ante ello, la CFE, principal generadora con base en el gas en México, no ha dicho ni pio. Es verdad que la comunicación no resuelve los problemas, pero sí advierte sobre posibles impactos y, nos recuerdan, la información es poder. Ya se ha visto que no informar a tiempo cuesta vidas o daños multimillonarios, nos dicen.

Los propósitos de Volaris

La semana pasada, Volaris dio a conocer su guía de crecimiento para 2024, algo así como sus propósitos de año nuevo. La aerolínea que dirige Enrique Beltranena espera que sus ingresos por asiento por milla recorrida se incrementen 13% contra el año anterior. Para lograrlo, nos cuentan, dará prioridad a la demanda creciente en México y el extranjero, así como a la seguridad de pasajeros, la rentabilidad de la compañía, la optimización de la red y a sortear las limitaciones relacionadas con las inspecciones de aviones Airbus. Esto significa que Volaris confía en mejorar su rentabilidad, pese a que debe dar mantenimiento a 52 aviones y a la reducción de vuelos en el AICM que la obligan a utilizar otros aeropuertos.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.