El T-MEC y el congreso de EU

Darío Ibarra y Gustavo Acua Popocatl

La firma del T-MEC no se ha legalizado aunque ya ha tenido impactos reales en México. Entre ellos, se ha modificado la vida sindical y es altamente probable que los sindicatos se conviertan en un verdadero factor de apoyo a los trabajadores. Pero sigue habiendo incertidumbre respecto a la ratificación de parte de los congresos de los tres países. Con todo, el tema no sólo no está muerto sino que sigue vivo aunque no ha sido noticia de primera plana.

Lo anterior se sostiene al saber que once congresistas integrantes del influyente Comité de Medios y Procedimientos (Ways and Means Committee) de la cámara de representantes de los Estados Unidos, vinieron a México en la primera semana de octubre, su presencia demuestra que el debate sobre la aprobación del T-MEC en los EU no está muerto, ni el Congreso de ese país está actuando de forma pasiva en estos días previos a su inminente presentación ante el pleno de las cámaras de ese país para votarlo.

El Comité de Medios y Procedimientos es el más importante dentro de la estructura de comités, y quizá lo sea de todo el Congreso. Es el de más prestigio y el que resulta más atractivo para que los congresistas formen parte de él. Su poder se deriva a partir de tres fuentes: a) su jurisdicción sobre todas las leyes que tiene que ver con los ingresos del gobierno incluyendo aquellos temas como los impuestos, el comercio, la salud pública, la seguridad social, etc; b) su gran influencia sobre la Cámara de Representantes en su conjunto, la cual frecuentemente acepta sus proyectos de ley sin someterlos a enmiendas; c) su papel como el “comité de comités” que le permite designar a cada representante a un comité en especial.

De acuerdo con la tradición legislativa de EU, los congresistas que buscan formar parte del Comité de Medios y Procedimientos tienden a estar más interesados en influir sobre el resto de sus colegas y liderar los procedimientos dentro de la Cámara de Representantes, que en diseñar políticas dirigidas estrictamente a su electorado. Debido a su condición de “comité de comités” los congresistas que forman parte de esta institución representan a las diferentes regiones que integran a los Estados Unidos.

El Comité de Medios y Procedimientos por tanto es el más representativo de toda la Cámara, pero es al mismo tiempo el que reúne a los congresistas más viejos y más conservadores, por ello sus miembros son los más respetados entre la Cámara. A partir de este análisis de sus funciones y su influencia, no es raro explicar la extraordinaria efectividad del Comité, en el sentido de que han sido pocas las propuestas de ley presentadas por este Comité que hayan sido rechazadas por el pleno. Además, este Comité resulta ser la caja de resonancia de los resultados electorales que se presentan cada dos años en la Cámara, el partido mayoritario tiende a abarcar el número más alto de miembros que le sean posibles dentro del comité.

La presencia de estos congresistas, todos pertenecientes al partido político que se ha manifestado más crítico del T-MEC (el demócrata), y que se realiza al mismo tiempo que el liderazgo político del Presidente Donald Trump está en entredicho por el inicio de las investigaciones para un posible juicio político, parece enviar el mensaje de que este acuerdo comercial es un tema de interés nacional que va más allá de rencillas partidistas, y en donde el Congreso de EU tiene sus propios motivos para respaldar este acuerdo, que fue a todas luces negociado para inclinar la balanza comercial de América del Norte a favor de EU.

En resumen, el tema del T-MEC de ningún modo podemos decir que esté muerto y es altamente probable que, independientemente de lo que le depare el futuro al actual presidente de los Estados Unidos de América, en poco tiempo tendremos noticias, muy probablemente favorables, sobre este importante tema que modifico, y lo seguirá haciendo, la configuración económica y política de nuestro país.

Darío Ibarra es Coordinador Académico de Negocios y Finanzas de la UDLAP Jenkins Graduate School.

Gustavo Acua Popocatl es Profesor de tiempo completo del Centro Universitario Nezahualcóyotl, UAEMex.