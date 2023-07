El SNI funciona sin cabeza y con desastres

Ahora que muchos se quedaron sin oportunidad para ingresar al Sistema Nacional de Investigadores (SNI) por fallas en la plataforma Rizoma, que creó el propio Conahcyt, nos cuentan que además tuvieron problemas para saber a quién dirigir su carta de inconformidad pues no hay director del SNI. Actualmente Araceli Ontiveros Vázquez es la encargada de la dirección del SNI, sin embargo, no ha habido director oficial desde 2021, luego de que el astrofísico Mario de Leo Winkler renunciara a la titularidad del Sistema. Ese mismo año se reportó que Liza Aceves llegaba como titular del SNI, aunque nunca hubo un pronunciamiento oficial. Al igual que su llegada, la partida de Aceves no hizo ruido y ahora nos enteramos de que hay encargada de oficina, pero no titular. La ausencia de una cabeza en esta área tan relevante del Conahcyt explica por qué en los últimos dos años hay un desastre: desde atrasos en pagos, retiro de apoyos por falta de fondos o represalias, cambios de calendario, un cuestionable reglamento y hasta la implementación de una fallida plataforma como es Rizoma. Todo mal

Olas en el Instituto Sonorense de Cultura

Nos cuentan que a la directora del Instituto Sonorense de Cultura, Beatriz Aldaco, se le están saliendo de las manos varias situaciones. Una de las más notorias es su rechazo hacia el director de la Orquesta Filarmónica de Sonora, Héctor Acosta, que se ha vuelto cada vez más marcado. Dicen que lo regaña por dar entrevistas y que poco falta para que le llame la atención por respirar, pero no puede despedirlo porque el asunto en Recursos Humanos se ha empantanado. La comunidad sabe de este conflicto y le ha mostrado su apoyo abiertamente a Acosta para enojo de la directora. Y mientras esto ocurre, más grave aún es otro asunto: la prensa local dio cuenta de que Aldaco nombró a una sobrina como jefa del Departamento de Recursos Materiales del Instituto.

