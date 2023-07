¿De dónde sacó dinero Conahcyt para las becas de posgrado?

El pasado viernes, el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (Conahcyt) finalmente concedió becas de posgrado a todos los estudiantes del área de ciencias administrativas que dejó fuera porque consideró que esa área no era prioritaria para el país. Quedaban pendientes los estudiantes de la Universidad de Guadalajara, cuyo proceso tardó más tiempo porque la universidad cobra colegiatura en el posgrado y la condición para dar becas Conahcyt es que el posgrado sea gratuito. Al final se acordó que la UdeG condonará un porcentaje de la matrícula y así Conahcyt accedió a darles becas. Si bien el trago amargo ya pasó para los estudiantes, surgen algunas preguntas. Conahcyt dijo en un inicio que no tenía presupuesto para cubrir las becas, ¿entonces de dónde tomará esos recursos que no consideraba?, ¿será capaz de entregar en tiempo y forma los pagos?, ¿quién decide qué áreas sí son relevantes para la nación y con qué criterios?, ¿el dar las becas a estudiantes de ciencias de la administración aplicará para la próxima convocatoria?, ¿en el futuro otras áreas serán descartadas porque podrían considerarse no prioritarias? Habrá que seguir pendientes.

