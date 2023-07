Casa del Risco pierde una moneda valiosa y a una directora

¿A usted se le ha perdido alguna vez una moneda? Pues al Centro Cultural Isidro Fabela Museo Casa del Risco también, nada más que de colección y valiosa. Este centro cultural ubicado en el corazón de San Ángel es administrado a través de un fideicomiso del Banco de México desde 1958 y desde entonces ha tenido buenas épocas y otras no tanto. Está pasando por las de no tanto. El 30 de junio dejó la dirección Ileana Ramírez Williams, luego de siete años de muy polémica gestión. Su salida oficial fue “por motivos personales”, pero nos cuentan que lo de la moneda fue la gota que derramó el vaso. El caso sería grave porque no sólo se perdió una valiosa moneda conmemorativa de plata, también se esfumó su registro en el inventario. Si no existió, no hubo robo y asunto arreglado, ni siquiera hubo denuncia, nos confía alguien que ha seguido el caso desde adentro. ¿Qué clase de dirección se necesita para que pase algo así? Conocedores de ese espacio nos dicen que la de Ileana Ramírez era una dirección ausente, de vacaciones largas y presencias ocasionales a pesar de un sueldo de más de 130 mil pesos. En su gestión, más que por la oferta cultural, la Casa del Risco se dio a conocer por ser sede continua de pachangones nocturnos, fiestas privadas de funcionarios de Banxico, de la Dirección de Educación Financiera y Fomento Cultural y de la oficina de Fideicomisos. A ese ambiente también pertenece la ex directora del centro cultural por su matrimonio con un subgobernador del Banco de México. Todo quedaba en familia y entre cuates como quien dice. La nueva directora es Gabriela López, ella sí conocida en el ámbito cultural y con una larga trayectoria en el área. ¿Los usos y costumbres que evocan al glorioso priismo mesozoico en la gestión cultural del Banco de Méxio la dejarán trabajar? Ojalá. Esperemos que el espacio recobre dignidad y también su moneda perdida.

Escríbanos a columnacrimenycastigo@gmail.com