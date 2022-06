“Naasón, no eres un dios”

“Me violó una y otra vez. Eres una escoria humana. ¿Recuerdas cuánta sangre había y tú seguías incluso más salvaje? ¿Recuerdas que me dijiste de modo salvaje que dejara de gritar? Sangré por días y días después de eso. ¿Recuerdas cuándo me pediste que te trajera a mi hermana pequeña para que la pudieras violar también? Te dije que ella solo tenía 14 años. ¿Recuerdas lo que me dijiste? ¿Recuerdas que me dijiste que la debía traer lo más pronto posible?"



“Nunca voy a olvidar que mientras masajeaba tus ‘pies santos’, otra chica te hacía sexo oral. Cuando salí de la habitación, lloré y lloré porque no entendía lo que estaba pasando, tú eras mi salvador, el apóstol. ¿Cómo es posible que este hombre, que es Jesucristo en la tierra, sea tan asqueroso?”



“Durante las relaciones sexuales me decías que te llamara tío, que era sexy. Ahora, aquí, ¿aún te suena así? Me conoces desde que nací, me viste crecer. Se suponía que tenías que protegerme. Pero elegiste aprovecharte de mí. Fue tu elección, no la mía. Yo solo me rendí".



"Naasón, te estoy hablando a ti, me destruiste. Destrozaste mi vida, cambiaste mi percepción de la realidad. Eres un cobarde. Queremos que el mundo sepa el horrible monstruo qué es. No eres un dios".



Estos son algunos de los testimonios narrados por las víctimas de Naasón Joaquín García, líder de La Luz del Mundo, una organización de carácter religioso fundada hace 96 años en México, la cual cuenta con presencia en múltiples países. Este sujeto fue detenido en Estados Unidos hace tres años por cargos de trata de personas, pornografía infantil y abuso sexual.



Naasón y sus abogados llegaron a un acuerdo con la Fiscalía de California. Aceptó la culpabilidad de tres de los 19 cargos que se le imputaban, lo cual le dio acceso a una pena reducida de 16 años y 8 meses de prisión (de los cuales se les descontarán los tres que lleva preso). Estos cargos fueron por abuso sexual en contra de menores de edad de su congregación.



Vale la pena mencionar que eludir el juicio frenó la presentación de múltiples evidencias que supuestamente incluían llamadas, videos y fotos del líder religioso durante actos lascivos contra menores y mujeres fieles de su iglesia. Este acuerdo conocido como “Plea Bargain” (acuerdo de culpabilidad) evitó seguramente una sentencia que lo hubiera puesto tras las rejas por el resto de su vida.



¿Y cuál fue la respuesta de La Luz del Mundo ante este acuerdo/sentencia de su líder? Acusar a la autoridad de suprimir, esconder, fabricar y alterar pruebas para perjudicarlo. Manifestando que la confianza de la congregación para con él permanece intacta y que seguirá ministrando a su iglesia “desde el lugar donde se encuentre” o sea, desde prisión. Me impactó escuchar a una de sus seguidoras en Los Ángeles decir que ella estudiaría leyes para defenderlo y sacarlo de la cárcel, ya que esto había sido “obra del diablo”. Sin palabras.



Ahora, esta historia no debería de terminar aquí. Para que este deleznable sujeto pudiera satisfacer sus más bajos instintos por años (y seguramente los de más de uno de sus colaboradores también), mucha gente a su alrededor tuvo que estar involucrada en esta red de abusos. Los Estados Unidos ya hicieron su tarea. Pregunta obligada ¿alguien en alguna fiscalía en México escarbará en el tiradero? Asumo que pruebas y testimonios deben de sobrar si tocan la puerta adecuada.



Sin embargo, los nexos de esta iglesia con el poder político son profundos. Poco antes de ser detenido Naasón, festejó sus 50 años en el Palacio de Bellas Artes, y ahí llegó como invitado de honor, el secretario de Gobierno capitalino Martí Batres, entre otros personajes políticos. Esto podría arrojar luz del porqué, a pesar de las denuncias por lavado de dinero y malos manejos financieros que presentó Santiago Nieto cuando era la cabeza en la UIF, nunca fue acusado en México.



El hombre al paso de los siglos ha cometido múltiples atrocidades en nombre de Dios a través de sus diferentes “representantes” en la tierra. Naasón Joaquín García no era un pastor guiando a su grey, él se identificaba como un “dios vivo”, “el apóstol de Jesucristo”, “el varón de Dios” y “su representante en la tierra”.



En lo personal - y más en estos tiempos - pienso que cualquier persona que se identifique como alguien designado directamente por Dios (sin importar la religión que represente o al dios con el que se identifique) es de temer y para salir corriendo.



POSTDATA – Ayer domingo, leí en distintos medios notas como las siguientes: “Bloquean carretera en Colima por plagio de mujeres”, “Atacan a familia en Mazatlán”, “Ejecuta comando a seis personas en una granja de pollos en Guerrero”, “Atacan Alcaldía de Atenango del Río”, “Balean comandancia de Tecoanapa; se desata enfrentamiento”, “Grupo armado roba en 10 horas 20 contenedores en Manzanillo”, “Asesinan a siete en Oaxaca”. Este es nuestro México de abrazos y no balazos.



