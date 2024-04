¿De verdad creerán que aún no hemos tocado fondo?

No hay semana que nos brinde un descanso de los hechos de la brutal violencia criminal que ocurre en nuestro México. Resulta impresionante como esta se ha integrado en nuestra cotidianeidad para pasar a ser parte del diario panorama que nos rodea.

Dice el refrán que para muestra basta un botón… o en el caso de esta columna les proporcionaré cinco “botones” que estoy seguro de que en muchos otros países cimbrarían a sus respectivas sociedades y costarían puestos a sus autoridades. Pero que aquí, solo forman parte del habitual paisaje en donde aquellos que nos gobiernan, se deslindan culpando a otros a diestra y siniestra, inclusive a las propias víctimas.

Primero – El pasado viernes, las 32 fiscalías estatales reportaron un total de 95 homicidios dolosos acontecidos en las últimas 24 horas(1). Para darnos una idea de la tragedia que esto representa; en Dinamarca, en la última década, el año más violento en materia de asesinatos ascendió a 59 víctimas(2). Aquí, en tan solo un día, rebasamos por 60% el que fue el peor año de los daneses. Y para aquellos que estén pensando que ese país nórdico tiene solo seis millones de habitantes y que la comparación con México no es válida, Japón, con una población similar a la nuestra, en 2023 tuvo 912 homicidios en total(3), nosotros 30,555(4).

Segundo – La semana pasada, Gisela Gaytán, candidata de Morena a la presidencia municipal de Celaya en Guanajuato, fue acribillada mientras hacía campaña. Este fue un homicidio que sacudió a muchos, quizá por el tamaño e importancia que tiene Celaya, pero principalmente por el descaro de haber acontecido rodeada de sus seguidores a plena luz de día. Desde noviembre de 2023, 13 aspirantes de múltiples partidos a una alcaldía o presidencia municipal han sido asesinados(as). Y todo apunta a que este será el proceso electoral más sangriento de nuestra historia contemporánea.

Tercero – A finales del mes pasado, 66 personas de 10 familias diferentes fueron privadas de su libertad simultáneamente por comandos armados en Culiacán, Sinaloa. ¿Y qué dijo el gobernador morenista Rubén Rocha al respecto?... “son cosas que pasan”.

A los pocos días, Rocha reportó en su cuenta de X: “En este momento ya se han localizado 58 personas (36 adultos, 22 niñas y niños) de las 66 ausentes, quedando 8 personas aún con el carácter de desaparecidas por ausencia”. ¡Carajo! ¿Quién hizo esto?, ¿por qué lo hizo?, ¿qué declararon las víctimas?, ¿siguen buscando a los ocho “desaparecidos por ausencia”? (a nuestras autoridades les encanta hablar con eufemismos).

Cuarto – La semana pasada, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas en Chiapas, reportó que entre 20 y 25 personas habían perdido la vida como resultado de un enfrentamiento armado entre grupos criminales y la Guardia Nacional. López Obrador dijo que no era cierto, “pues deben de ser como 10 en dos grupos, cinco en una parte y otro día otras cinco, yo no sé dónde sacaron (esa cantidad)”. Aparentemente, a nuestro presidente 25 muertes por enfrentamientos (malos vs malos o buenos vs malos) se le hacen muchos, pero 10 resultan relativamente aceptables.

Quinto – A finales de la semana pasada, siete cabezas humanas fueron abandonadas junto a un vehículo particular en el Periférico Ecológico en Puebla, donde también las autoridades hallaron los cuerpos de las víctimas.

Ayer domingo por la mañana escribí esta columna, ocho horas antes del primer debate de las candidatas a la presidencia. De verdad espero que sus propuestas en seguridad sean serias y asequibles y que no caigan en lugares comunes…

¿O de verdad creerán que aún no hemos tocado fondo todavía?

POSTDATA – Cuauhtémoc Blanco solicitó licencia como gobernador de Morelos y ahora busca ser diputado federal por Morena, aunque su administración deja cifras récord de violencia en el estado. Según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la entidad pasó de 783 víctimas de homicidio doloso en 2018 a 1,504 en 2023, prácticamente el doble. Me parece increíble lo poco que importa en el sector público el buen o mal desempeño de un funcionario para que continúe su carrera. Después no nos sorprendamos de porqué estamos como estamos.

