Marcelo quiere sellar el Pacto de Impunidad con AMLO

Marcelo Ebrard lleva una semana tratando de mandar un mensaje contundente al presidente de México: apueste por mí, yo le garantizo el Pacto de Impunidad que usted necesita.

Para ello, ha decidido dar los pasos más burdos: en unos días de precampaña morenista, ya anunció alianzas con dos de los tres más cuestionados familiares de López Obrador.

Arrancó con el arropo de Pío López Obrador, hermano del presidente, quien primero en un video y después en un acto público en Chiapas se decantó abiertamente por Ebrard. Pío fue varias veces videograbado recibiendo clandestinamente sobres de dinero en efectivo.

Y ayer dio un paso más: ofreció a “Andy” López Beltrán, hijo del presidente, una secretaría de Estado para custodiar el legado de papá: encargarse del tren maya, la refinería, el AIFA y demás. Es mucho dinero y es mucho poder para quien ha sido señalado como eje articulador de una red de tráfico de influencias por la que sus íntimos amigos obtienen contratos millonarios del gobierno de su papá. ¿Qué sigue? ¿Ofrecerle el Infonavit a José Ramón López Beltrán?

Ebrard sabe que no es el favorito. Sabe que no es el Plan B. Y sabe que en el ala más dura del obradorato no terminan de confiar en que pueda ser el leal escudero de AMLO porque habla con sectores no radicales de la sociedad.

No está haciendo campaña para ganar popularidad. Está hablándole a una sola persona. La que cuenta. No sé si mida que con estos burdos lances, trata de competirle a Sheinbaum en un terreno en el que no le va a ganar, y en cambio, renuncia a lo que puede volverlo una ficha política más atractiva.

SACIAMORBOS

Qué carbón el de Coahuila. Después de la columna de hace unos días, llegó información de que el Príncipe del Carbón, Tony Flores, terminó por darle la espalda a Ricardo Mejía en la campaña, pero no dejó su candidatura plurinominal y ahora será diputado por el PT.

Su mamá quiso ser plurinominal por Morena, luego aspiró a ser candidata de mayoría, pero no se la dieron y terminaron postulando a la archienemiga de su hija Tania, alcaldesa morenista de Múzquiz, hermana de Tony, conocida como la Reina del Carbón. La archienemiga era la secretaria del Ayuntamiento con Tania Flores, Mónica Escalera. Mónica acusa a Tania de triangular dinero con prestanombres, y por esa denuncia ha pedido protección porque teme por su seguridad.

Árbol genealógico: la mamá postulándose por Morena, la hija es alcaldesa por Morena y el hijo será diputado por el PT. Toda la familia, beneficiada por millonarios contratos del gobierno en el negocio del carbón. Y si bien Tony entrará como diputado del PT, Morena ya lo alineó, con la amenaza de quitarle los contratos. Tania aspira a ser senadora el próximo año y dejar a su hermana María Elena de sustituta.

Los Reyes del Carbón, una dinastía monárquica en Coahuila, sostenida en hacer de la política una mina.