Las casas escondidas de Bartlett

Desde que dejó el gobierno de Puebla y se convirtió al lopezobradorismo, Manuel Bartlett, actual director de la CFE, ha amasado en familia una fortuna que no parece corresponder con los ingresos de alguien que ha dedicado su vida a la política.

Dos veces senador por el PT y ahora parte del gabinete del presidente AMLO, en los últimos 18 años Manuel Bartlett, su pareja, e hijos, han construido un imperio inmobiliario con 23 lujosas casas ubicadas en las zonas más caras del valle de México: Las Lomas, Polanco, Tecamachalco, la Roma y la “milla de oro” en el Paseo de la Reforma.

Todo esto lo denuncia un reportaje especial de Arelí Quintero que será presentado hoy a la 1 pm en el programa de radio Así las cosas, con Loret que conduzco en W Radio. Los documentos oficiales que respaldan la investigación estarán al alcance del público en www.carlosloret.com

Que un funcionario sea rico no tiene nada de malo. En el gabinete del presidente López Obrador hay millonarios. El asunto es que su riqueza no concuerde con sus ingresos y que frente a la oportunidad de decir cuánto tiene en su declaración patrimonial, escoja esconder su fortuna con distintos métodos.

En enero de este año, estrenándose en el cargo de director general de la Comisión Federal de Electricidad, Bartlett declaró ante la Secretaría de la Función Pública que tiene propiedades por 51 millones de pesos. El reportaje exhibe que son más de 800 millones de pesos.

¿Cómo se pensaba salir con la suya? Aparentemente poniendo propiedades a nombre de sus familiares. Su pareja, Julia Abdala, es quien más tiene. Ella comenzó su relación con Bartlett en 1999, hace justo veinte años. Antes de eso, no tenía registradas propiedades a su nombre. Ahora aparece con nueve, algunas de ellas compradas con tres meses de diferencia. Y como es pareja, y no esposa, no tiene que declarar ante la Función Pública.

Luis Manuel Bartlett, hijo del funcionario, apenas a los 24 años de edad, recién terminando la universidad, ya aparecía como propietario de tres grandes en Valle de Bravo con una extensión total de 14 hectáreas.

Lo que además vuelve el asunto más sospechoso es que los precios a los que aparecen esas propiedades en el registro público no concuerdan con los precios comerciales. Por ejemplo, dos departamentos de lujo en la torre del prestigiado hotel St. Regis en el Paseo de la Reforma, dice que cuestan 4 millones de pesos, cuando en realidad se cotizan en el mercado inmobiliario en 22 millones.

El reportaje de Arelí Quintero se llama “Bartlett Bienes Raíces”. Un divertido y a la vez indignante nombre que nos hace reflexionar si a la hora de contar sus propiedades… a Bartlett se le volvió a caer el sistema.

