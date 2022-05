El responsable del vuelo

¿Qué está pasando en el espacio aéreo mexicano? Se están teniendo que rediseñar rutas por el tráfico aéreo y por la inauguración del aeropuerto Felipe Ángeles. ¿Qué está pasando? Lo que se le dijo al presidente hace cuatro años que iba a pasar con su aeropuerto. ¿Qué está pasando? Que están en riesgo vidas humanas.

El fin de semana dos aviones de pasajeros estuvieron a punto de colisionar por un grave error de control en el AICM. Dieron la instrucción a un vuelo de aterrizar en una pista donde un avión se preparaba para despegar. El presidente dice que no hay problemas, los niega categóricamente, y asegura que son invenciones de los conservadores. Pero el mensaje no llega al gabinete. Así que Gobernación arma unas mesas de urgencia para abordar el inexistente problema. El presidente dice que no tiene nada que ver el aeropuerto Felipe Ángeles, pero sí tiene que ver, en las mesas se usó para extorsionar a las aerolíneas nacionales y que “voluntariamente” mandaran vuelos al aeropuerto fantasma.

Es que claro que hay un problema. Es grave y hay responsables. El primero se llama Andrés Manuel López Obrador, que decidió hacer de la aviación una bandera política. No la pensó como fruto de análisis técnicos o planteamientos estratégicos de desarrollo.

El fin de semana, el piloto del avión de Volaris al que le dieron la instrucción de aterrizar en una pista ocupada, como buen responsable del vuelo, hace una “ida al aire” y con ello salva a sus pasajeros y a su tripulación. Del otro vuelo, el que pretendía cambiar al país, el piloto no tiene ánimo de rectificar.

SACIAMORBOS

1.- Cuentan que, en los pasillos de la Secretaría de Comunicaciones, en la Avenida Universidad de la Ciudad de México, hay una oficina asignada a una “funcionaria” que no lo es. Guadalupe Cano Herrera, exesposa del secretario Jorge Arganis y madre de su hija, sin tener cargo oficial, se ostenta como asistente del Titular de Administración y Finanzas de dicha dependencia. Relatan que su única encomienda es boicotear en el Consejo de Administración todos los asuntos de interés para Capufe y su titular, Elsa Veites Arévalo. Esto deriva de que el año pasado, Veites pidió la cabeza de Guadalupe Cano en Capufe, porque, siendo su subordinada, abusaba de su relación con el secretario para saltarla y contradecirla en la toma de decisiones.

2.- En 2013 se aprobó la reforma energética de Peña Nieto. Siguiendo el discurso obradorista, los legisladores que la aprobaron son traidores a la patria. Anote entre ellos a dos: Marina Vitela Rodríguez, actual candidata de Morena al gobierno de Durango, y a su coordinador de campaña, Roy Gómez Olguín. Por cierto, ambos muy cercanos a Ignacio Mier, el coordinador de los diputados morenistas, quien propuso el “fusilamiento pacífico” a los que rechazaron echar abajo esa reforma de 2013.