Desmentir confirmando

El gobierno ha perfeccionado una técnica para enfrentar los escándalos documentados por la prensa nacional: decir que desmiente, pero en el fondo, terminar confirmando lo que se publica.

1.- Se revela que el secretario de la Defensa Nacional compró un departamento de lujo en 9 millones de pesos, cuando inmuebles de dimensiones y características similares en el mismo fraccionamiento de Bosque Real están valuados hasta en 30 millones; y que se lo compró a la socia de una empresa contratista de la propia Sedena. En la mañanera, el general Luis Cresencio Sandoval “desmiente” la información: dice que sí adquirió el departamento en el precio que señala la nota (9 millones) y que sí se lo compró a la socia de una contratista del Ejército. ¿Cuál desmentido entonces? Abunda: que le salió barato porque estaba en obra gris, pero las escrituras expresan que estaba terminado al 100%” con acabados en pisos, muros y plafones. El general asegura que la mejor prueba de que valía 9 millones es que para obtener el crédito, el avalúo marcó ese precio. El avalúo lo hizo el banco del Ejército, mismo que le dio el crédito. La investigación se publicó en Reforma con colaboración de MCCI.

2.- Con la misma colaboración, EL UNIVERSAL publicó los viajes del general secretario, con familia y séquito de colaboradores, con cargo al erario y escondidos en giras de trabajo (asientos en clase ejecutiva, paseos, boletos a eventos de lujo). En la mañanera, Luis Cresencio Sandoval “desmiente” la revelación y dice: “en algunos de los países me ha acompañado mi familia, porque dentro de las actividades que hacemos… dentro de los protocolos está que lleve uno a las familias… Y yo tengo un grupo de ayudantes, ayudantes que me auxilian en todo lo que tengo que desarrollar y que en estos viajes también auxilian a mi familia para poder cumplir con los compromisos que se hacen dentro de lo que se programa”. ¿Cuál es el desmentido?

3.- Las nadadoras mexicanas denuncian que no las apoyaron para su viaje al Mundial en el que ganaron cinco medallas. El Presidente y el secretario de la Defensa “desmienten”: dicen que algunas de ellas reciben un sueldo del Ejército para apoyarlas. ¿Cuál es el desmentido? Eso no es lo que ellas están denunciando. Ellas están hablando concretamente del viaje al Mundial. Cuando le preguntan directamente al general si las apoyaron para esa gira, contesta: “No tengo el dato, no tengo el dato, si hubo o cuál fue la cantidad de apoyo”.

4.- Publicamos en Latinus la red de empresas de los íntimos amigos de Andy López Beltrán, el hijo del Presidente, que obtienen millonarios contratos del gobierno. El Presidente “desmiente” la investigación: “no es nada”, dice en la mañanera. Ahí mismo, a pregunta expresa, acepta que los contratos existen y que los beneficiarios sí son los grandes amigos de su hijo.

5.- También en Latinus revelamos que una de las empresas de esa red de Andy, llamada Grava y Arena, era recomendada por el gobierno de la Ciudad de México: en las bases de la licitación se explicitaba que la empresa que quisiera participar en la millonaria remodelación de Chapultepec, debía tener como proveedor a Grava y Arena. Claudia Sheinbaum “desmintió”: dijo que su gobierno no tiene contratos con Grava y Arena. ¡Pero el reportaje nunca denunció eso! El reportaje denunció que su gobierno instruía a sus contratistas a que compraran a dicha empresa. El desmentido no desmintió nada.

Sí es suyo el departamento. Sí lo compró barato. Sí se lo compró a una contratista. Sí hizo los viajes. Sí iba su familia. Sí llevaba a un séquito de colaboradores. Sí fue con cargo al erario. No apoyaron a las nadadoras para el Mundial. Sí son los íntimos amigos de su hijo. Sí han recibido esos contratos millonarios. Sí recomendó a los contratistas comprar a una de las empresas de la red. Sí. Sí. Sí. Pero según ellos, es un contundente desmentido.

