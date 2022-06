Tamaulipas: ¿vino nuevo en odres viejos?

La elección a gobernador de Tamaulipas ha sido impugnada. Supongamos que Américo Villarreal Anaya, candidato de Morena y aliados, es ratificado por todas las instancias jurisdiccionales y toma posesión el 1 de octubre. Sin embargo, la conclusión del proceso electoral da paso a interrogantes que se vinculan con la política nacional, la sucesión presidencial, e incluso con la seguridad nacional:

1. ¿Se mantendrá la relativa tranquilidad en el sur de Tamaulipas?

No importa por quién votaron. Los ciudadanos del sur de Tamaulipas están firmemente unidos en un propósito: que no haya retrocesos en la relativa tranquilidad alcanzada desde hace un lustro. Hay inquietud de que el cambio en el timón traiga tormentas por reajustes entre los poderes de facto. ¿Podrá el nuevo gobierno mantener lo que sí funciona, y no descartarlo porque se inició bajo la administración de otro partido político?

2. ¿El nuevo gobierno continuará la colaboración con la sociedad?

Ha sido clave para lograr la tranquilidad de Tampico, Madero, y Altamira el papel de la Mesa Ciudadana de Seguridad y Justicia Zona Sur de Tamaulipas, donde participan empresarios, funcionarios de gobierno, religiosos y defensores de los derechos humanos. Han ofrecido una resistencia a través de sus denuncias, colaboración con las fuerzas de seguridad y autoorganización para enfrentar los efectos de la actividad criminal violenta desde lo local y estatal. Su ejemplo tendría que multiplicarse para construir la muy anhelada y aún distante gobernanza. Al día siguiente de la elección arranca la necesidad de exigir como sociedad rendición de cuentas al nuevo gobierno.

3. ¿Qué pasará con el ‘Carmonagate’?

Durante la campaña electoral menudearon los señalamientos cruzados entre, por un lado, el gobierno del todavía gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca y la candidatura de César “el Truko” Verástegui, y por el otro, la campaña de Américo Villarreal Anaya, de que sus adversarios están marcados por el dinero “caliente” de los reyes del huachicol, los hermanos Carmona Angulo. El primero de ellos, Sergio, fue asesinado en circunstancia aun no aclaradas en 2021, y su hermano Julio César se acogió al programa federal de protección de testigos en Estados Unidos. ¿Qué información vinculada con esta trama trascenderá en el camino a la elección presidencial en 2024? ¿Cómo utilizará Washington esta información para presionar al gobierno de México?

4. ¿Es Morena el nuevo partido de Estado en Tamaulipas?

El poder es afrodisíaco: continuará el trasvase de priístas a Morena, y llegarán cuadros de otros partidos políticos. Conspicuos personajes filtran en redes sociales que ellos conformarán el gabinete del nuevo inquilino del Palacio de Gobierno en Ciudad Victoria.

Tamaulipas ha pagado carísimo ser usado como botín por distintos grupos políticos.

Debe concluir el ciclo del ‘quítate tú para ponerme yo’. Durante los sexenios de Cavazos Lerma, Yarrington, Eugenio Hdz, Egidio Torre, y el propio Cabeza de Vaca, no había el espacio político, ni la independencia judicial, para que se castigara a quienes desde el poder se coludían con el crimen y dejaban impune la corrupción.

¿Habrá ahora el espacio? ¿Nos preparamos para una nueva política en Tamaulipas, o serán más de lo mismo, con otro color? ¿Estamos poniendo vino nuevo en odres viejos? Falta poco para saberlo.

Profesor asociado en el