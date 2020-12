Carta dirigida a Dios. (Perdónalos, señor. ¡No saben lo que hacen!)

Amado Dios mío: como tú sabes, el martes pasado nuestro muy querido presidente, Andrés Manuel, rindió cuentas a todo el país a través de su Segundo Informe de Gobierno.

Un informe muy positivo en el cual nuestro adorado presidente (71% de amor y aceptación) resumió en menos de una hora que el país va mejor que nunca.

Algunos puntos que tocó, fueron que la pandemia del Coronavirus está totalmente controlada aunque seamos el 4to país con más muertes en el mundo y el PRIMERO con más muertes de doctores y enfermeras.

Que sus dos doctores, el secretario Alcocer y el subsecretario López-Gatell son ¡unas bestias tremendas! y que en contra de lo que la OMS recomienda, estos tremendos cracks le dijeron que no hay pex si no usamos el cubrebocas.

En pocas palabras, que el país va MUCHO MEJOR que los últimos 4 gobiernos neoliberales aunque en la historia de los últimos doce presidentes, el crecimiento anual de nuestro querido mandatario haya sido el PEOR DE LA HISTORIA con 9.3% en DECRECIMIENTO.

Pero en fin mi querido Dios, el motivo de mi Carta Semanal es para COMPLEMENTARTE la información que supongo que -por falta de tiempo- nuestro presidente omitió dar.

Aquí te van:

NO vendió el avión.

NO ha generado más empleos. Al contrario, HAY MÁS DESEMPLEADOS.

NO ha mejorado la educación.

NO apoyó la cultura.

NO mejoró el sistema de salud. Al contrario, la EMPEORÓ.

NO ha mejorado la seguridad. Al contrario, TIENE EL RÉCORD DE MAYOR VIOLENCIA EN LA HISTORIA.

NO ha acabado con la CORRUPCIÓN. Al contrario.

NO ha crecido la economía. Al contrario.

NO hay mejora en los sueldos.

NO ha disminuido la pobreza. Al contrario, AUMENTÓ 12 MILLONES.

NUNCA encontró los 500 mil millones de pesos de corrupción anual.

NO descentralizó las secretarías federales a los estados, como lo prometió.

NO está usando ENERGÍAS LIMPIAS.

NO vive SIN LUJOS. Al contrario, vive en un PALACIO.

NO hay mayor LIBERTAD DE EXPRESIÓN.

NO hay carreteras ni nuevas ni mejor mantenidas.

NO ha bajado los impuestos.

NO hay presencia de México en el mundo.

DESTROZÓ A PROPÓSITO LA UNIDAD ENTRE NOSOTROS LOS MEXICANOS.

No ha bajado el precio del gas LP.

El presidente NO nos habla con la VERDAD.

Pemex y CFE son un DESASTRE FINANCIERO.

NO hay apoyo suficiente a pequeños y medianos empresarios.

NO hay apoyo al CAMPO.

Hay MÁS FEMINICIDIOS.

NO se han acabado las tomas de casetas ni vías del ferrocarril.

NO se ha acabado con el narcotráfico.

NO hay más hospitales que en 2018.

NO hay más apoyos ni a los museos, la investigación científica y para el cine mexicano.

Fuera de esto, mi querido Dios, vamos a ¡todo dar!

Y antes de terminar mi Carta Semanal, Diosito lindo, te quiero pedir un favorcito:

¿Crees que nos pudieras ayudar a todos los mexicanos para que el próximo año, NADIE VOTE POR Morena?

Al final de cuentas….

No es mucho pedir.

¡Te quiero mucho!