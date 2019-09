Carta dirigida al que quiere la reelección presidencial. (¿Otra vez pedo?)

Diputado de Quinta: No cabe duda, que en tu partido (Morena), cada día aparecen más lunáticos. El último de esta semana, (si es que no pasa nada mañana viernes )... has sido tú.

Tus declaraciones del martes en el Congreso de Tabasco allá en Villahermosa, demuestran tu alto grado de alcoholismo y de estupidez. ¡Qué bárbaro maestro!

Solamente a un pacheco como tú, se le ocurriría proponer la reelección presidencial. Y para mis lectores que no están enterados de tus idioteces, replicaré tu declaración literal. Ahí te va:

“No podemos poner el riesgo del bienestar que ya llegó. Por eso, les pido absolutamente a todos los tribunales, a todas las cámaras, remover el artículo 83 de la Constitución Política de México, ese legendario artículo, para que definitivamente quede de esta forma: Sufragio Efectivo, ¡¡SÍ REELECCIÓN!! “Porque queremos a Andrés Manuel López Obrador, otros 6 años más en la presidencia de la República”.

(Y aquí viene lo más CÓMICO: )….

“Sr. Presidente: Esta es una EXIGENCIA DE PARTE DEL PUEBLO MEXICANO. Pero si usted no lo quiere tomar como una exigencia, tómelo como una SÚPLICA de parte de la HISTORIA. Muchas Gracias”.

¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ ?????????

Ahora sí, ¿qué te tomaste o fumaste? ¿Le estabas haciendo la barba al presidente para que te ponga como director de excusados en las cantinas? ¿Quién te dijo que el pueblo mexicano lo exigía? ¿Hiciste una encuesta? ¿Te lo dijo el Oso Yogi en una de tus pedas? ¿Qué onda?

Diputado de Quinta: Esta es la segunda vez que haces declaraciones verdaderamente estúpidas. Y como supongo, estabas bien pacheco cuando la dijiste, te recordaré lo que declaraste el 28 de marzo de este año a las 7:42 pm: Cito textual:

“Los españoles son la peor de las razas. Les pido a la coronilla española y a toda esa raza, que se hinquen ante nuestro país”.

Y luego comparaste a España y México con Francia y Canadá diciendo otra sarta de estupideces. En estas declaraciones supongo que estabas enojado con España porque Guardado y el Betis habían perdido ese domingo.

Diputado morenista: De verdad no entiendo ¿cuál es su propósito de decir tanta idiotez? ¿quieres ser gobernador o senador y por eso dices tantas idioteces? ¿O simplemente buscas con toda pasión tus 15 minutos de fama?

Pero como al día de hoy, ya te han mentado la madre el presidente, tus compañeros de Morena en Tabasco y del resto del país, los partidos de oposición y por supuesto también tu gobernador, para qué seguirle.

Diputado Charly Valentino: A mí nada más me queda una reflexión que te quiero compartir: El comediante y cómico Charlie Valentino, era un verdadero profesional del humorismo. Tú eres una piltrafa que no le llegas ni al dedo chiquito del pie.

P.D. Sra Sheinbaum: Han pasado 18 semanas del asesinato a mi colaboradora Ely Gutiérrez. 18 infames semanas en las que no ha pasado nada. Los asesinos, felices de la vida robando por todas las partes de la ciudad. Y usted, en lugar de presionar a sus colaboradores para que resuelvan el caso de Eli, está ocupada en buscar la forma de cómo aparecer en las encuestas de los gobernadores mejor evaluados en el país.

Y la entiendo. Ya que en la lista de este mes, tampoco volvió aparecer. Es más, desde hace 8 meses que iniciaron estas encuestas, usted nunca ha aparecido en la lista de los gobernadores mejor evaluados.

Y para el colmo: En la encuesta de ayer en nuestro periódico EL UNIVERSAL, 50% de los habitantes en esta ciudad, la odia.

Me imagino que ya sabe por qué.

