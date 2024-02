Hasta ahora, los atletas mexicanos que han competido en el Mundial de Natación han tenido una destacada actuación, con cuatro medallas en total y varios boletos a los Juegos Olímpicos en París; sin embargo, eso no provocará que la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte les reanude el pago de becas.El organismo que dirige Ana Gabriela Guevara insiste que la Comisión Estabilizadora de la Natación no es legal, por lo que no habrá recursos.

