La verdad detrás del nuevo comunicado de la Federación Mexicana de Natación

Después de que fuera publicado un comunicado de la Federación Mexicana de Natación, en el que varias asociaciones estatales expresan su apoyo al organismo y a Kiril Todorov, hay cosas que no cuadran: No tiene nombres ni firmas de quienes representan a estas asociaciones.Luego, hay algunas asociaciones que viven un proceso con la Comisión Reorganizadora, la cual está conformada por gente del propio Todorov. Y finalmente, ¿de dónde sale la lana para pagar estas publicaciones? Porque no son baratas.



