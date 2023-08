Isaác Brizuela podría salir de Chivas

Después del papelón del Guadalajara en la Leagues Cup, ha llamado la atención que Isaác Brizuela no haya sido ni siquiera convocado para los juegos de Liga contra los Bravos de Juárez y los Xolos de Tijuana. Es cierto que hay jugadores en el plantel que viven mejor momento futbolístico, pero el Conejito es uno de los elementos más respetados en el actual plantel rojiblanco.

Aunque el entrenador Veljko Paunovic ha asegurado que la intención es no deshacerse del atacante, el Toluca y el León ya manifestaron interés en ficharlo, lo cual no suena descabellado, ya que su contrato con las Chivas está próximo a expirar y ahora es el último instante que tendría la directiva del club para recibir algún pago por sus derechos federativos, en caso de que no renueve.