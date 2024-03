Guillermo Ochoa no dejará de ser portero titular en el Tricolor

Durante los más recientes días, el veterano guardameta Guillermo Ochoa ha vuelto a estar en el ojo del huracán, debido a que llegó a los mil goles recibidos en su carrera (a nivel de clubes) y al mal momento colectivo que vive la Salernitana en la Serie A, pero eso no significa que haya perdido su estatus en la Selección Mexicana.

De cara al Final Four de la Nations League, Jaime Lozano no ha dejado de considerarlo su opción uno en el arco, por lo que —si no se presenta algún inconveniente— él será el titular en la semifinal, a jugarse el jueves 21 de este mes en el estadio AT&T de Arlington, casa de los Cowboys de Dallas. Luis Malagón y Julio González tendrán que esperar un poco más para recibir una oportunidad en juego oficial, porque la titularidad es de Ochoa.