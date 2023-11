El regreso de JJ Macías no será tan pronto como la afición de Chivas lo desea

Durante los más recientes días, la afición del Guadalajara se ha emocionado ante la posibilidad de que el delantero José Juan Macías reaparezca en la serie de cuartos de final que su equipo disputará contra los Pumas, pero la realidad es que eso está bastante lejos de lo que piensa el cuerpo técnico.

Es cierto que a las Chivas les urge un goleador, pero tampoco se puede pasar por alto que JJ viene de dos severas lesiones en las rodillas y que no juega un partido oficial desde el 14 de abril del año pasado, por lo que el técnico Veljko Paunovic quiere ser muy cauto en el proceso para que vuelva a la actividad, por lo que una eliminatoria de cuartos de final no parece ser el mejor escenario. Es probable que salga a la banca en alguno de los dos partidos, aunque muy poco probable que reciba minutos si la serie no se ha definido.