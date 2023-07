Cruz Azul, con una buena noticia y una mala

En Cruz Azul hay bipolaridad en noticias buenas y noticias malas. La buena es que Jesús Dueñas ya es un nuevo cementero, y esto ayudará a que las ideas de Ricardo Ferretti sean más claras en la cancha, ya que Dueñas fue su soldado por muchos años en Tigres. La mala es que ahora no se sabe qué pasará con Christian Tabó. Ante la urgencia de encontrar a un delantero, y ante la escasez de mexicanos, se ha volteado de nuevo al extranjero y los cementeros ya no tienen cupo, por lo que dar de baja al uruguayo sería la llave de escape, pero este no se quiere ir de La Noria. ¡Válgame!



