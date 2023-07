Xochilfobia en Palacio

Nos cuentan que el área de comunicación de Presidencia ya no sabe cómo salir de una semana de tropiezos. Los esfuerzos coordinados de tuiteros, youtuberos, trolls y periodistas afines que se echan a andar para hostigar a los críticos del presidente Andrés Manuel López Obrador, han estado dando bandazos frente a Xóchitl Gálvez. Nos hacen ver que los defensores de la izquierda atacan a la senadora como derechistas por estar contra la penalización del aborto y a favor de oportunidades para los pobres y los pueblos originarios. Nos comentan que el video que editó este fin de semana el equipo de doña Xóchitl, que recopila diez menciones del Presidente contra ella en unos días en su mañanera, exhibió la confusión en Palacio, de la que se han dado cuenta todos, pero, nos aseguran, no variarán el rumbo mientras el propio Presidente no les dé la señal. Están recibiendo una sopa de su propio chocolate, pues las respuestas con buen humor de la aspirante opositora recuerdan el 2018, cuando el candidato López Obrador se quitaba fácilmente los ataques con una sonrisa.

Más largas al Inai

En donde la continuación de la parálisis está asegurada, nos cuentan, es en el Inai. El próximo jueves, en la Suprema Corte se discutirá un proyecto de sentencia elaborado por la ministra Loretta Ortiz que propone desechar la controversia promovida por el instituto contra el Senado por ser omiso en la designación de los comisionados que faltan para que el pleno pueda sesionar. Nos hacen ver que lo más probable es que la mayoría de los ministros rechacen el proyecto de doña Loretta, pero como la Corte se va de vacaciones, podrá tomar varios meses para que se asigne a otro ministro elaborar uno nuevo y programarlo para discusión y votación. Es decir, si el Inai gana la discusión, pierde. Y si la pierde, también.

La sucesión presidencial y la de la UNAM

Nos aseguran que una vez que los estudiantes de la UNAM regresen de vacaciones, el 24 de julio, comenzará la agitación por el relevo del rector Enrique Graue, programado para noviembre. Nos adelantan que vendrá un periodo de paros y movilizaciones en distintos planteles, orquestados algunos por quienes quieren meter la mano en la sucesión en esa casa de estudios. Nos cuentan que si bien el actual gobierno federal se ha caracterizado por presionar con descalificaciones a la UNAM, la coincidencia del proceso interno con la adelantada sucesión presidencial complicará las cosas a quienes no les gusta la autonomía universitaria, pues una acción agresiva para intervenir podría afectar a la corcholata que para entonces ya será precandidata de Morena. Nadie se quiere promover para la grande con la bandera de antiautonomía.

Espectaculares de minicorcholatas en Morelos

Nos cuentan que en Morelos todo se vale en el oficialismo en busca de la candidatura al gobierno estatal. Nos comentan que en Cuernavaca ya aparecieron una decena de espectaculares en los que se promueve a la senadora con licencia Lucy Meza, que destacó más por sus videos en redes sociales que por las reformas que impulsó. La coartada es que la publicidad es para una estación de radio en la que participa como locutora, pero obviamente los anuncios van con su imagen. ¿Quién patrocina a las minicorcholatas?, preguntan los morelenses.