Truenan senadores contra diputados

En intensa reunión de la Junta de Coordinación Política del Senado, a puerta cerrada, los coordinadores parlamentarios se quejaron amargamente de la actitud de la Cámara de Diputados, que a unos días de cerrar el periodo de sesiones, les envía un cúmulo de minutas para que se aprueben con la presión del tiempo encima. Nos comentan que, en el encuentro de trabajo, que encabezó el presidente de la Jucopo, Ricardo Monreal, se escucharon las quejas y reproches de los líderes de las bancadas de oposición, quienes advirtieron que no aprobarán la Ley del Conacyt, a la que calificaron de “una birria”. Además, señalaron que si no se concretan los nombramientos para completar el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia (Inai), no darán su aval para la designación de los magistrados de tribunales electorales. Nos comentan que los líderes de las bancadas de oposición dijeron a Monreal que no estaban dispuestos a permitir que la Cámara de Diputados pretenda tratar a los Senadores como si fueran su oficialía de partes. Nos hacen ver que, aunque el reclamo es de la oposición, hay senadores de Morena que piensan igual, pues ellos también tienen que apoyar iniciativas sin siquiera tener el tiempo de estudiarlas, y a diferencia de los opositores, ellos no pueden votar en contra.

¿Reaparecerá hoy AMLO en video ante gobernadores?

Hoy están convocados en Palacio Nacional los 22 gobernadores emanados de Morena y partidos afines. Nos dicen que el encuentro, que será antes del mediodía, ya estaba programado desde hace una semana por el titular del Ejecutivo, quien se ha informado convalece de Covid-19. Varios de los mandatarios estatales se preguntan si el Presidente estará en la reunión vía remota o si estará encabezada por el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, quien ha estado al frente por dos días seguidos de la conferencia mañanera, y el lunes pasado dijo que el mandatario estaría de regreso en dos o tres días. Ya se verá si el Presidente está en condiciones para reaparecer hoy, al menos en video.

Preparan nuevo reporte sobre violaciones a los derechos humanos por parte del INM

Nos adelantan que en unas semanas más, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que preside Rosario Piedra Ibarra, publicará un reporte en el que revelará las condiciones en las que se encuentran las 60 estaciones migratorias que están a cargo de Francisco Garduño, titular del Instituto Nacional de Migración. Ya en varias ocasiones el organismo ha exhibido abusos, violaciones, malos tratos, hacinamientos y hasta la existencia de chinches en estaciones migratorias. Nos dicen que, aunque faltan algunos detalles, el reporte está listo y el resultado no es nada bueno para el INM, ni para don Francisco.

Van por investigación a López-Gatell

Nos comentan que en el Senado preparan la creación de una comisión especial que investigue la actuación de servidores públicos del Sector Salud, desde directores hasta el propio secretario, y en especial el trabajo del encargado de la estrategia, el subsecretario Hugo López-Gatell, durante la pandemia del Covid-19. Nos dicen que la investigación busca determinar si los funcionarios se desempeñaron conforme al marco legal, ello ante las altas cifras de contagios y de fallecidos, las fallas en la estrategia, la alta mortalidad en hospitales públicos y el incumplimiento en la creación de la vacuna Patria, que, hasta hoy, cuando está cerca de ser declarado el fin de la pandemia en México, aún no existe.