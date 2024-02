La “nueva política” machista de Dante Delgado

Nos cuentan que en Movimiento Ciudadano crece el malestar por el reparto de candidaturas y sobre todo por las formas que ha empleado el dirigente nacional naranja, Dante Delgado, quien se ha asegurado de que su hijo y su sobrino amarren lugar, pero ha hecho caso omiso de las reglas internas, como la de la paridad de género, lo que ha generado enojo de mujeres con larga trayectoria en el partido. Nos aseguran que ha llegado a tal grado el asunto, que a don Dante le ha dado por “gritonearle” a las militantes emecistas que le expresan su inconformidad. Nos comentan que el dirigente de plano ha perdido la compostura y se advierte descolocado desde el escandalito que protagonizó su promovido candidato presidencial, Jorge Álvarez Máynez, con su ya célebre “borrachazo”. Total, que la “nueva política” resulta que es igual o peor de machista que la de antes.

Triunfó el amor en el PRD

Nos platican que en el partido del sol azteca hay quienes aseguran que triunfó el amor, pues el 14 de febrero, Jesús Zambrano y Silvano Aureoles volvieron a hablar después de andar peleados, y este 15 de febrero presumieron una foto abrazados en la que hablaron de unidad. El líder nacional del PRD y el exgobernador de Michoacán al parecer decidieron mirar para adelante y caminar tomados de la mano, aunque dejaron como daño colateral a Luis Espinoza Cházaro, quien fue cercano en diferentes momentos a ambos personajes y ahora se quedó huérfano, sin bancada en San Lázaro, sin partido y sin alguien en quien apoyarse para seguir su carrera.

Outsourcing en la Megafarmacia… aún hay más

Nos comentan que a las autoridades de Birmex de plano les importó un pepino la instrucción del presidente Andrés Manuel López Obrador de suspender la subcontratación de empresas privadas. Aparte del tema de la seguridad, documentado en este diario, ahora pagarán a una empresa privada por la limpieza de todas sus instalaciones, incluida la Megafarmacia del Bienestar, en Huehuetoca, Estado de México. Es bajo la licitación E-2024-00013662 que Birmex lanzó su convocatoria para que las empresas interesadas den a conocer sus propuestas. El próximo 27 de febrero se conocerá el nombre de la ganadora.

Xóchitl no irá a la marcha por la democracia

En lo que inician las campañas, nos cuentan, Xóchitl Gálvez será extremadamente cuidadosa de no violar la ley electoral, por lo que decidió no participar en la concentración del domingo en el Zócalo, en defensa de la democracia. La virtual candidata presidencial aliancista aclaró que no es que no respalde las exigencias de los convocantes, sino que no quiere dar pretextos para que la ataquen y denuncien desde el oficialismo. Nos hacen ver que Morena ya se frotaba las manos para denunciarla ante el INE por actos anticipados de campaña. Doña Xóchitl se enfocará en preparar el inicio de su campaña el 1 de marzo, en León, Guanajuato. La decisión de la aspirante presidencial de no ir a la concentración es la correcta, pues además de sus adversarios, corría el riesgo de que su presencia no fuera bien vista por los organizadores, quienes entre otras cosas dejaron claro a quienes participarán, que no se trata de un acto de apoyo a algún partido o candidato, y en especial mencionaron que no será una movilización a favor de Xóchitl Gálvez.

