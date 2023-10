Funcionaria de AMLO en la casa del “enemigo”

Mucha sorpresa generó ayer la visita que la consejera Jurídica del presidente Andrés Manuel López Obrador, María Estela Ríos González, realizó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Doña María Estela ha sido una crítica de varios fallos de la Corte. Según sus propias palabras, la consejera dijo que acudía a la sede del vilipendiado Poder para visitar a los ministros. Ríos González, una de las funcionarias más leales al mandatario federal, estuvo en la Corte por espacio de una hora, y dado a que se negó a informar el motivo de la reunión y con quiénes se reunió, al menos quedan dos preguntas en el aire. La primera: ¿se reunió con todos los ministros, o solo con incondicionales del Presidente? Y, la segunda: ¿A un año de que termine el gobierno del presidente López Obrador, se comenzó una operación para mejorar la relación con el Poder Judicial? Quizá esta mañana, aprovechando que su pecho no es bodega, el Presidente sí responda sobre la reunión de su consejera con miembros de la Corte.

Hágase la transparencia, en los bueyes de mi compadre

Si alguien está obligado a ser cristalino, es el órgano garante de la transparencia en el país. Sin embargo, el Instituto Nacional de Transparencia (Inai) decidió reservar por dos años, una solicitud de información relacionada con casos de acoso sexual al interior de sus instalaciones. EL UNIVERSAL recibió denuncias sobre uno de estos caso, motivo por el que solicitó por las vías oficiales, los datos relacionados con el tema. En respuesta, el Inai reconoció la existencia de una querella, no obstante, detallaron que la información “debe clasificarse como información reservada”, pues su publicación obstruiría los procedimientos para fincar responsabilidad de los servidores públicos. Responsabilidad que por meses no ha sido fincada. Opacidad e impunidad no deberían tener cabida en el Inai.

Las ausencias en el cumpleaños de Morena

En el festejo de los 12 años de Morena llamaron la atención las ausencias. No asistieron los gobernadores ni funcionarios públicos, seguramente por ser día laboral, pero, también brillaron por su ausencia las excorcholatas presidenciales que aseguraron que hay una gran unidad en el partido tras la definición de la candidatura presidencial. Adán Augusto López no estuvo presente, pero sí tuvo quien saliera en su defensa. La diputada Andrea Chávez dijo que es normal que el exaspirante presidencial no asista, pues está realizando las tareas que le encomendaron y que no requieren protagonismo ni publicidad, sino sigilo y discreción. ¡Ah!, eso explica por qué no estuvo en el cumpleaños de su partido.