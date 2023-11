Extiende AMLO, nuevamente, promesa de tener servicio de salud como el de Dinamarca

Nos hacen ver que, al parecer, el presidente Andrés Manuel López Obrador, de plano, ya vio está un poco complicado cumplir su promesa de que México tendrá un mejor sistema de salud que el de Dinamarca. Nos recuerdan que el jefe del Ejecutivo federal prometió hace un año que a finales de 2023 nuestro país ya contaría con un sistema de salud de primer nivel similar al del país nórdico. Pero en septiembre pasado, el mandatario federal movió la fecha a marzo del próximo año. Ayer domingo, en Rosarito, Baja California en el Segundo Informe de la gobernadora Marina del Pilar, el presidente López Obrador ahora llevó la posibilidad de cumplir su promesa hasta septiembre de 2024, es decir, al finalizar su gobierno.

¿Regresa Monreal al Senado?

En el Senado se analiza la posibilidad de que Ricardo Monreal retome su escaño y regrese a sus actividades legislativas, luego de la licencia que solicitó para competir por la candidatura presidencial de Morena. En las próximas semanas habrá cambios en la coordinación del grupo parlamentario del partido guinda y en la Junta de Coordinación Política, cuyo titular, Eduardo Ramírez, se irá para competir por la gubernatura de Chiapas. Uno de los líderes del ala radical de la bancada morenista, César Cravioto, quien aspiraba a encabezar la fracción parlamentaria, será parte del equipo de la virtual candidata presidencial Claudia Sheinbaum, por lo que algunos cercanos a don Ricardo dicen que hay condiciones para su retorno al Senado. Sin embargo, antes de que decida si regresa o no, Monreal debería revisar las grabaciones de las entrevistas que dio por el mes de julio donde dijo que de no ganar la candidatura no volvería al Senado y solo se quedaría con sus clases en la UNAM. ¿Cumplirá su palabra?

Zaldívar no comparecerá para explicar su causa grave de renuncia

Se prevé que la renuncia del ministro Arturo Zaldívar a la Suprema Corte desate un intenso debate en el pleno del Senado, pero al final de cuentas la mayoría de los legisladores oficialistas la aprobará. Nos comentan que la exigencia de un sector de senadores de oposición de que el expresidente del máximo tribunal del país comparezca para argumentar las “causas graves” se topará con pared, ya que no hay forma de obligarlo. Nos recuerdan que existe el antecedente del caso del entonces ministro Eduardo Medina Mora, quien presentó su renuncia sin justificar causa grave y sin comparecer ante el Senado. Luego de que den su aval a la renuncia de don Arturo, vendrá una batalla más intensa entre los grupos parlamentarios oficialistas y de oposición para aprobar de entre la terna que envíe el Ejecutivo a la candidata que ocupará la vacante, para lo que se van a requerir los votos de las dos terceras partes de los senadores.

Alfaro respalda más a un futbolista que a Samuel García

Nos recuerdan que ayer, durante el registro de Samuel García como aspirante a la candidatura presidencial de MC, se sintió la ausencia del gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, quien debido a que pintó su raya del partido, no acudió a la Ciudad de México para darle el espaldarazo al gobernador de Nuevo León, pero tampoco hizo algún comentario, o deseó suerte a don Samuel, de quien ha dicho ser buen amigo. Y no es que el gober Alfaro no haya estado al pendiente de sus redes sociales, pues se dio tiempo de salir en defensa del delantero de Chivas, Alexis Vega, quien falló un penal en el juego del sábado contra los Pumas: “No se vale atacarlo así. Es tiempo de cerrar filas con él”, escribió Alfaro, quien recibió un sin número de reclamos por estar más preocupado en las Chivas que en su estado. Lo que sí, es que don Enrique respaldó más al futbolista, que a su compañero y amigo Samuel.

