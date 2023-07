Enojo en el INE por laxitud ante violencia de género

Nos hacen ver que en el INE hubo gran inconformidad con la resolución de no emitir medidas contra el presidente López Obrador por cometer presunta violencia política de género contra la senadora Xóchitl Gálvez. No solo estuvo en contra de dejar pasar los ataques misóginos la consejera Claudia Zavala, presidenta de la Comisión de Quejas y Denuncias, sino también sus compañeras Dania Ravel y Norma de la Cruz, quienes incluso se unieron a la sesión a pesar de no tener voto. Advierten que sienta un mal precedente para futuros análisis, mientras que la Sala Especializada será la responsable de determinar si existió o no dicha violencia, para lo cual podrían pasar varias semanas más.

El último reproche del GIEI a militares

La próxima semana los militares volverán a estar en la mira por el caso Ayotzinapa, por el que suman 14 elementos de distinto rango presos en el Campo Militar de la Secretaría de la Defensa Nacional, en la Ciudad de México. Nos comentan que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) presentará su último informe sobre el caso, en el que se prevé recriminará la falta de apertura de las autoridades castrenses para esclarecer la desaparición de los normalistas el 26 y 27 de septiembre de 2014, en Iguala, Guerrero. Con este reporte, los integrantes del GIEI darán por terminada su participación en el caso, por mandato de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Si algo marcó su intervención en el caso, nos recuerdan, fueron los desencuentros con las Fuerzas Armadas.

Del indiómetro al antisemitismo; extremos se hermanan

Apenas van arrancando las prepreprecampañas y los ánimos rumbo al 2024 ya están encendidos. Nos cuentan que en el INE, el Tribunal Electoral e incluso en algunas instituciones del gobierno empieza a haber preocupación por las expresiones discriminatorias y de odio que tienen que ver con identidad racial y de género. Hasta ahora, nos hacen ver, la actuación de las instituciones parece tibia, por lo que tocará a quienes finalmente encabecen las candidaturas presidenciales establecer un tono aceptable, mientras los extremos se tocan en actitudes de intolerancia y exclusión con expresiones como las del expresidente Vicente Fox, las del propio presidente López Obrador y las de propagandistas con cargo partidario. Por lo pronto, Xóchitl Gálvez ya condenó el exabrupto foxista.

Se va con Marcelo, respiran en Cancillería

Quien ya salió de la Cancillería hace unos días para incorporarse a una de las campañas que no son campañas, nos cuentan, es Moisés Poblanno Silva, quien se desempeñaba como jefe de Administración y Finanzas. Nos hacen ver que ahora los diplomáticos respiran felices, pues no olvidan que el citado funcionario fue responsable del famoso menaje, es decir, el traslado internacional del equipaje y enseres de los representantes mexicanos hacia aquellas naciones donde llevan a cabo su misión. Nos recuerdan que en esos traslados ocurrió de todo: tardanzas, pérdida de objetos y documentación, y un largo etcétera del que culpan a don Moisés. Nos cuentan que antes de irse, eso sí, logró amarrar una plaza en un consulado de Estados Unidos para su secretario particular.