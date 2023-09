El joven “Alito” viaja a España

Nos platican que mientras Morena ya inició el proceso de selección de quien será su candidato o candidata el gobierno de la Ciudad de México, el Frente Amplio por México aún no da a conocer ni siquiera las reglas de su competencia interna. Sin embargo, este tema no parece tener con mucha preocupación a los dirigentes del PAN-PRI-PRD, pues al menos el presidente priista está de viaje en España. Alejandro Moreno fue invitado para participar en el Global Youth Leadership Forum. Don “Alito” fue invitado para quedarse no un día, ni dos, sino siete, del 24 al 29 de septiembre, y, por cierto, la invitación dice que fueron invitados 200 líderes jóvenes de todo el mundo, menos de 40 años. “Alito”, nos hacen ver, está más cerca de los 50 (tiene 48 años) que de los 40. Seguro, entre tantas ideas frescas de los jóvenes que el priista escuchará en España, alguna le permitirá resolver el tema de cómo ganará el Frente la Presidencia de la República y los nueve gobiernos que estarán en juego en 2024.

El Poder Judicial ya hizo su chamba, ¿el Senado hará la suya?

Este lunes, la Suprema Corte de Justicia de la Nación designó a las dos ternas, una de mujeres y otra de hombres, todos magistrados de carrera, que competirán por ocupar dos asientos en el pleno del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a partir de noviembre, luego de que el 31 de octubre concluyen José Luis Vargas e Indalfer Infante sus encargos. Nos cuentan que el Poder Judicial ya hizo su chamba y le dejó más de un mes al Senado para que alcance acuerdos y nombre a estas dos magistraturas que junto con el resto de la sala, tendrán, ni más ni menos, que ser responsables de la calificación de la elección presidencial. Nos recuerdan que si el Senado se hace bolas y no hace su chamba, como lo hizo con los comisionados del Inai, en la ley se blinda al Tribunal Electoral con la opción de que ellos mismos llamen a los magistrados más longevos de otras salas para calificar la elección presidencial por si no llegan los acuerdos políticos.

En mi Mañanera hablo yo

En más de una ocasión, en su conferencia de prensa “Mañanera”, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha salido a responder preguntas que les han sido planteadas a los secretarios de la Defensa y de Marina, para evitar que respondan directamente cuestionamientos sobre los señalamientos de que no han entregado documentos relevantes por la investigación del caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, que este martes cumple 9 años de ocurrida. Sin embargo, ayer el mandatario hizo lo mismo, pero esta vez no con un miembro de su gabinete, sino con el gobernador de un estado soberano, el de Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas (Morena), a quien no le permitió que respondiera sobre la presencia de los grupos de la delincuencia organizada y “el desfile” de camionetas del Cártel de Sinaloa en la frontera con Guatemala. Si bien don Rutilio es parte de la autollamada Cuarta Transformación, antes que nada es un gobernador constitucional y tiene el derecho, y la obligación, de informar sobre lo que sucede en el estado que él gobierna. Aunque el Presidente puede argumentar que es su “Mañanera” y él dice quién habla y quién no.

Comienzan comparecencias en el Senado

Con el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, inician hoy las comparecencias de secretarios de Estado ante el pleno del Senado con motivo de la Glosa del Quinto Informe del presidente Andrés Manuel López Obrador. Aunque nos dicen que se espera una sesión intensa, con críticas de la oposición a la política económica de la administración cuatroteísta, las baterías del bloque opositor no están enfocadas en don Rogelio, sino en la comparecencia de la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, que, tentativamente, se realizará el 11 de octubre. Senadores del PAN, PRI, PRD, MC y Grupo Plural acusan a la titular de la Segob de estar más preocupada en atacar al Poder Judicial que en resolver los temas de ingobernabilidad que afectan al país. Además, la responsabilizan de la resistencia de la titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, Martha Yuriria Rodríguez, para comparecer ante la Comisión de Derechos Humanos del Senado.

