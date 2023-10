El combate a una droga fantasma

Ahora que han llegado los tiempos de revisar los presupuestos, y la pertinencia y eficacia del gasto de los recursos públicos, nos hacen ver que valdría la pena revisar el gasto en las campañas oficiales de publicidad en contra de las adicciones.

El gobierno federal tendría que informar el monto de la campaña que por cinco años ha lanzado en medios de comunicación, y si la inversión en su producción y el tiempo oficial destinado a ella ha logrado un descenso en el consumo de drogas en el país.

De entrada, nos dicen, no hace mucho sentido la campaña desplegada, principalmente en medios electrónicos, dedicada a inhibir el consumo de fentanilo, ya que el propio presidente López Obrador ha dicho que en México el consumo de esta droga no es un problema grave y cuyo uso no crece.

“No tenemos nosotros aquí un consumo elevado de fentanilo, sí cristal, pero también muy localizado”, aseguró el mandatario el pasado mes de marzo. “¿Y por qué no hay tanto consumo de droga, por qué no crece el consumo? ¿por lo que hace el gobierno? No, por nuestras tradiciones, por lo que hacen nuestras familias, por la manera de cómo somos los mexicanos, no hay una actitud, una afición hacia las drogas”, añadió.

Entonces, por qué hacer una campaña masiva contra el consumo de una droga que según el mandatario ni se produce, ni se consume en México. ¿Se está combatiendo a una droga fantasma? o ¿será que alguien tiene otros datos sobre el consumo de drogas en el país?

