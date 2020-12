¿Listos para repetir?

Los Chiefs volvieron a ganar y esa no es la noticia, sino que lo hicieron ante uno de los posibles contendientes de la Nacional para llegar al Super Bowl.

El regreso de Drew Brees no fue suficiente para enfrentar a un equipo que se perfila a repetir, algo que no sucede desde hace más de una década.

El equipo de Andy Reid lleva una campaña histórica, con 13 triunfos, lo que no sucedía desde 2003, y busca la primera de 14 victorias, algo inédito en la franquicia y que tienen a la mano cuando enfrenten a Falcons y Chargers en sus últimos compromisos del calendario.

La gran duda es: ¿Cómo podrán detenerlos?

Patrick Mahomes tiene ritmo para conseguir su segunda designación como Más Valioso de la temporada, su ofensiva anota más de 28 puntos por juego, como si fuese una rutina.

El ataque es implacable con Tyreek Hill, quien ha aprovechado su velocidad para escabullirse y encontrar la manera de terminar en las diagonales; ya tiene 15 recepciones de touchdown y dos más por tierra, algo que no sucedía desde que Randy Moss estaba en el campo.

Travis Kelce es otra pieza clave, que además lidera la Liga en cuanto a yardas, algo extraño para un ala cerrada, con mil 318, y próximo a romper su récord impuesto en 2018, que eventualmente George Kittle superó ese año por una yarda.

Esta mancuerna está repitiendo la hazaña de generar más de mil 200 yardas y registrar doble dígito en touchdowns, algo que solamente ha sucedido en cinco ocasiones en la historia de la NFL; de hecho, Kelce y Hill lo han hecho en dos ocasiones.

El panorama para el resto de la NFL es complicado. Entre más leo y reviso las circunstancias, parece un equipo imbatible.

Sé que los Playoffs se cuecen aparte y que en un año similar cayeron ante los Patriots, en una final de conferencia (2018). Bills y Ravens, si logran meterse a los Playoffs, pueden ser los únicos que tendrían posibilidades de echarlos en la postemporada, porque el año pasado se repusieron ante desventajas de doble dígito en los Playoffs.

Kansas City ha tenido resultados apretados, muchos de éstos en tiempo irrelevante para ellos, por lo que han permitido a sus rivales acercarse en el marcador, sin preocupación alguna para Andy Reid, como en el juego ante Nueva Orleans.

Los Chiefs son el equipo contendiente número uno y parecen no tener rival para buscar el bicampeonato, pero en la NFL no hay nada escrito, pregúntenle a los Rams y los Steelers.