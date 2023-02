La 4T no busca destazar al INE

¡Hágame usted el favor! Ahora resulta que la bienaventurada Cuarta Transformación necesita destazar al INE para mantenerse en el poder.

Para qué querría la 4T, que es pura bondad, acabar con el Instituto Nacional Electoral para ganar la elección de 2024, si la oposición, esa sí, se está destazando y todo parece indicar que él, o la corcholata ganadora de Morena, va a llegar a la elección presidencial sin un competidor muy fuerte que digamos.

En el caso de la alianza PAN-PRI-PRD la unidad, no es precisamente su fortaleza. Hace poco una traición del presidente del PRI, Alejandro (Alito) Moreno, unió al PAN y al PRD, quienes enfriaron la alianza y amenazaron que expulsar el PRI de la coalición. Ahora, el PRD denuncia que hubo un agandalle del PRI, que se quedó las candidaturas para las elecciones en Estado de México y Coahuila y del PAN, que llevará mano en los comicios de 2024 para elegir al aspirante a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México y al candidato a la Presidencia. ¡Ojitos, pajaritos!

El líder nacional del PRD Jesús Zambrano ya amenazó a sus pares en el PRI, Alito Moreno, y del PAN, Marko Cortés, que si no le dan nada al PRD ya verán “de que lado masca la iguana”.



Al parecer don Chucho no se ha dado cuenta de que hace ya varios años el PRD está más cerca de ser una lagartija, y quizá, ya medio chimuela.

Por el momento, Marko, “Alito” y Jesús subieron a sus redes una foto muy juntitos, pero nada garantiza que, a la hora de la repartición de las candidaturas, la amistad y la alianza sigan firmes.

Pero ese no es el único problema para la oposición. En el PRI hace ya un buen rato hay una corriente que busca sacar de la dirigencia nacional a “Alito” Moreno, quien hizo algunas maniobras no muy limpias para poder ampliar su mandato, y esta operación tiene muy molesto a un sector del partido que está encabezado por el senador Miguel Ángel Osorio Chong, quien es, nada menos, que el coordinador de la bancada priista en el Senado. ¡Ojitos, asiáticos!

Ambos se están destazando en los medios de comunicación y se acusan de corruptos, infantiles y tramposos, lo que, sin duda, hace las delicias de Morena y los demás miembros de la 4T.

Y como la oposición nada más no da color, alguien pensó que sería buena idea crear un colectivo ciudadano que presentara un nuevo proyecto de nación, con ideas innovadoras, con frescura, y principalmente que naciera desde los ciudadanos de a pie.

Y que hicieron: un acto en el que en la primera fila sentaron a puros nuevos valores, a los innovadores, a personajes con mucha frescura, y sobre todo, ciudadanos comunes y corrientes, entre ellos el priista Francisco Labastida, quien cumple con todos los requisitos, es decir, es un nuevo valor, fresco y ciudadano común y corriente que no representa a partido alguno.

Además, el movimiento ciudadano presumió que estaba arropado por el tres veces excandidato presidencial Cuauhtémoc Cárdenas, quien al primer mañanerazo, se deslindó.

Con el PRI, el PAN y el PRD de la greña, con le división interna en el PRI, y con un tibio intento ciudadano, para qué necesitaría la Cuarta Transformación destazar al INE.

Lo que en realidad quiere la 4T es que exista un INE más plural y barato. Y, para empezar con los ahorros, que mejor que para seleccionar a los próximos cuatro consejeros del INE sea utilizado el económico, y muy efectivo, proceso de selección de la tómbola, cuyo uso en los procesos de selección de legisladores de Morena dio como resultado que lleguen al Congreso puras lumbreras, no todas legislan bien, pero son pueblo bueno, y con eso basta y sobra.

Así, en una tómbola se podrán meter los nombres de los aspirantes a consejeros, y que sea la suerte la que decida el rumbo del país.

Desde luego, lo importante es asegurarse que los nombres de las personas que entrena a la urna pertenezcan a hombres y mujeres íntegros y con experiencia en temas electorales. Y en este escenario lo mejor para Morena, y para el país, sería que todos los papeles que le corresponda poner a los morenistas y sus aliados dentro de la urna tengan escrito un solo nombre, sí, adivinó, ese nombre no puede ser otro que el de Manuel Bartlett, una garantía en materia electoral y, desde luego, con intachable honorabilidad.

Don Manuel sería un gran presidente del INE, pues no solo sabe todos sobre el sistema electoral, desde cómo construirlo hasta como hacer que se caiga el sistema, en caso de ser necesario, sino que también sería un gran administrador de los recursos, ese sí es su mero mole, pues es tan inteligente para las finanzas que con un sueldo de servidor público logró construir su “imperio inmobiliario” que consta de 23 casas de lujo. Si eso logró hacer don Manuel con unos cuantos pesos que le lograba ahorrar de su salario, imagine usted lo que podría hacer con los millones del presupuesto que tiene el Instituto Nacional Electoral.

Y aunque no es necesario destazar al INE, sí hay que tener mucha precaución, pues la bestia está herida, pero no muerta, y en cualquier momento, la oposición podría darle un susto a la 4T. ¡Cuidado! pues ahí están al acecho Miguel Ángel Mancera y Silvano Aureoles, y con esas armas secretas el curso de la historia podría cambiar.

¿Cómo le quedó el ojito?

ME CANSO GANSO. – Los hermanos de Morena. – Y aunque en Morena no han llegado al grado de destazarse, los cuatro aspirantes presidenciales mantienen las puñaladas de manera más discreta. Marcelo pelea con Sheinbaum y no puede ver a Adán. Claudia pelea con Marcelo y Ricardo, y no los puede ni ver. Adán no quiere ni a Claudia ni a Marcelo; Ricardo pelea con Claudia, y a él nadie lo quiere. Eso sí, todos se dicen hermanos. Y ya saben que, aunque peleen, será su papá quién diga quién de ellos se encargará de ir al 2024 para buscar dar continuidad a su legado.