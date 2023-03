Himno para los mártires de la 4T

Así como la Revolución de 1910 tuvo sus corridos, que dieron cuenta de la gesta heroica de quienes acabaron con el mal gobierno, la Revolución de 2018, mejor conocida como la Cuarta Transformación, dejará como legado a las generaciones venideras su himno para que el pueblo recuerde siempre como fue rescatado del neoliberalismo y la corrupción.

El presidente Andrés Manuel López Obrador viajará mañana viernes a Ciudad Juárez, Chihuahua. Foto: Germán Espinosa

Y, aunque el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles cuenta con su himno, una bella pieza musical, es necesario y muy justo que los mexicanos rindamos un tributo al líder supremo y a las mujeres y hombres que se sacrificaron hasta el martirio para darnos una transformación.

Aquí la propuesta de este Arlequín, de un Himno para los Mártires de la Transformación:

A los mártires de la Transformación

CORO

Alabamos de la 4T su dolor

y gritamos, con orgullo y sin temor,

Es un honor, estar con Obrador

Es un honor, estar con Obrador.





I

Con tu espada guerrera al neoliberal venciste,

y con la razón al fifí convenciste,

en la lucha por la Transformación mil martirios viviste,

pero al adversario siempre sometiste.

II

Oh valiente, tu resististe la metralla de la prensa nacional y extranjera,

pero jamás te arredraste por dura que fuera,

y arropado por yotubers y paleros,

respondiste con gallardía en cada Mañanera,

en cada Mañanera.

III

A la pobreza pusiste fin,

y a jóvenes y viejos dinero entregaste, preclaro paladín

conseguir votos no era la misión

solo era para asegurarte de que continuara tu transformación

La población elevó su edad promedio de 22 a 29 años. Foto: ARCHIVO EL UNIVERSAL





IV

Con una pandemia muy pronto acabaste,

junto a López Gatell día y noche contra el Covid peleaste,

la lucha fue dura, pero el servicio médico mejoraste,

y si el enemigo regresa algún día,

sabes que siempre te tenderán la mano

ejércitos de médicos, enviados por el hermano gobierno cubano.





V

Vuelen los aviones,

rueden los trenes

y aunque al adversario cause pesar,

el sacrificio de los próceres ha traído pensiones y bienestar.

VI

Con paso marcial,

los Servidores de la Nación

pelean contra el neoliberal,

ese enemigo que no solo no les daba, sino que les quitaba,

el humanismo mexicano venció al espíritu conservador y comercial.

VII

Luchaste sin cuartel contra la corrupción,

y, aunque Segalmex y el Indep te traicionaron

tú, magnánimo líder, a Ovalle y Anzures otorgaste el perdón,

pues antes que guerrero, eres hombre de gran corazón.

VIII

Al INE fiero combatiste

y aunque derrumbarlo no pudiste,

fieles siervos infiltrar conseguiste.

IX

Abrazos lanzaste y los balazos acallaste,

de los capos acabó la persecución,

y hoy por llevar la paz y la compasión,

en la sierra de Sinaloa una madre agradecida,

todos los días te envía su bendición.





X

Y sin un extraño migrante osare cruzar tu frontera,

tus ejércitos y fuerzas del orden, como una fiera,

de impedir su paso siempre encontrarán la manera,

como hermanos americanos, a los Estados Unidos

protegiste y, para cuidar su territorio, convertiste a México en una barrera.





CORO

Alabamos de la 4T su dolor,

y gritamos con orgullo y sin temor:

Es un honor, estar con Obrador,

es un honor, estar con Obrador

--00--

Letra: Arlequín 2023

Música: Arlequín 2023

Derechos Reservados

Se sugiere que este himno (que seguro sería la envidia del maestro Chico Che) sea estrenado el próximo 1 de diciembre, en el quinto aniversario del inicio de la Cuarta Transformación, durante la Mañanera en Palacio Nacional, y que la letra sea declamada por doña Layda Sansores.

Por la noche, puede ser ejecutado por primera vez en el Zócalo de la Ciudad de México, cantado por Belinda y que la música sea interpretada por el Grupo Firme, a ritmo de sinfónica nacional.

ME CANSO GANSO. – Una mentirota para la señorita García Vilchis. - Tras la trágica muerte de 39 migrantes extranjeros el lunes en Ciudad Juárez, el presidente dijo el martes: “Anoche, como a las nueve y media de la noche, se produjo, pues un incendio, en un albergue de migrantes, en la frontera, en Ciudad Juárez, y tenemos hasta ahora, como informe, que perdieron la vida 39 migrantes”. No señor, el incendio no fue en un albergue de migrantes, fue en un centro de detención, una instalación federal operada por el Instituto Nacional de Migración. Los migrantes, hoy muertos, no estaban albergados, estaban detenidos y los dejaron encerrados mientras las llamas consumían su celda. Esperamos que García Vilchis, la señorita que usted dijo que “no sabrá leer, pero no dice mentiras”, denuncie, con la indignación y gracias que le caracterizan, la mentira de su jefe.

La delincuencia ya no se está portando bien

ME CANSO GANSO II. – Este himno, ni don Paco ni don Jaime juntos. -Expertos mundiales en himnos, marchas y corridos tumbados, coinciden en que esta oda “A los Mártires de la Transformación” no se le habría ocurrido, ni en sus días más inspirados, a Francisco González Bocanegra y a Jaime Nunó. Además, al Arlequín no lo tuvo que encerrar su novia para la composición. Pongan el himno ¡y vámonos!



Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters noticias del día, opinión y muchas opciones más.