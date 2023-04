Bienvenido al mundo ideal de la Mañanera

Relájese, cierre los ojos y trate de visualizar un soleado amanecer en nuestro bello México, y que apenas abra los ojos, se entere de que no hay noticiarios, ni periódicos, ni páginas web de información, que no existe un Inai, un INE, un Tribunal Electoral, que lo único que se escuche por todas partes sea una voz amable, que con un pausado acento tabasqueño le informe de la verdad de lo que ocurre en el país.









Imagínese que solo exista la Mañanera, sería el mundo ideal, no cree. Qué necesidad tiene usted de que le estén diciendo que es falso que nuestro sistema de salud no se parece nada al de Dinamarca, o que la refinería que están construyendo en Tabasco le costará más de doble de lo que le prometieron; o que el Tren Maya se está cargando grandes extensiones de selva; o que el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles nada más no despega, y que le cuesta a usted un dineral mantenerlo; o que el general secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval se da la gran vida viajando por el mundo a todo lujo acompañado por su familia y amigos con cargo a los impuestos que paga el pueblo bueno. Si solo existiera la Mañanera usted podría dejar de escuchar todas estas cosas que propaga la prensa, y concentrarse solo en la información que importa.





Siempre su día comenzaría con alegría al saber que el país va requetebién, que ya no hay corrupción y que la paz y la prosperidad reina en toda la nación. Y desde luego, se trataría de información por ciento confiable, pues recuerde que este gobierno no miente. “La verdad, nosotros ya no necesitamos una agencia de noticias en el gobierno, eso era de la época de los boletines y de la prensa oficial y oficiosa (…) no es algo que nos haga falta como gobierno, tenemos la Mañanera”, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador al anunciar la desaparición de la agencia del Estado mexicano, Notimex.

Esta declaración del presidente siguió a otra realizada días antes por el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, quien dijo que el hecho de que hoy en día el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la información (Inai), que es el órgano autónomo garante de la transparencia y la rendición de cuentas, no pudiera sesionar, era visto por el Presidente López Obrador, como “el mundo ideal”.





Pero no crea usted que el Presidente quiere que haya opacidad, que el Inai deje de existir para que no obligue a su gobierno a revelar información al público sobre contratos, obras, sueldos y el manejo de recursos, para nada, lo que AMLO quiere es que el instituto desaparezca del mapa, y que los mil millones de pesos que ese órgano de contrapeso al gobierno cuesta al año, sean utilizados para dar ayudas económicas a la gente que más lo necesita. Podría usted pensar en un fin más noble para esos mil millones.

Y, ya metidos a hacer limpieza y ahorros, hay varias dependencias que podrían cerrarse y liberar recursos para entregarlos al pueblo, en especial a los que mas lo necesitan.

Por ejemplo, si se desapareciera el Instituto Nacional Electoral, de un solo golpe se ahorrarían unos 14 mil millones de pesos al año. ¿Ahora sigue usted pensando que el INE no se toca? Y, por las elecciones ni se preocupe, pues, se harán como se hacía a la antigüita, la Secretaría de Gobernación será la encargada de organizar y vigilar el proceso electoral. Eso, desde luego, no se podía hacer en años pasados, durante el periodo neoliberal, pero recuerde que este gobierno no es igual a los de antes, que aquí lo que mas se valora es la honestidad y tener la conciencia tranquila. Además, todos hemos recibido un ejemplar de la Cartilla Moral, y hoy los mexicanos tenemos claro que sería inmoral incurrir en un fraude electoral.

Así las cosas, sería un desperdicio gastar 14 mil millones en unos comicios que se pueden resolver con una encuesta o hasta con una tómbola. Sería mejor utilizar esos miles de millones para dárselos a los pobres, que buena falta les hacen esos centavos.

Y, que tal si también se recuperan otros miles de millones de pesos desapareciendo las policías estatales y municipales. Para qué queremos policías si tenemos soldados, piensa ¡oh compatriota! que un policía en cada militarte dio. Además, en estos días los carteles y grupos criminales se han estado portando bien, de hecho, son ellos mismos quienes están entregando, o eliminando, a los malandrines que se portan mal, a esos que van por Nuevo Laredo secuestrando a ciudadanos estadounidenses, cuando en esos territorios solo está permitido secuestrar y asesinar a mexicanos, y cuando mucho, a uno que otro migrante centroamericano. De nuevo, los miles de millones ahorrados en dejar de pagar a policías irán directo a la bolsa del pueblo bueno.

Como dice la sabiduría popular, “a grandes males, grandes remedios”, es por eso, que tampoco sería mala idea desaparecer al Poder Legislativo. Con esta acción, de entrada, se ahorrarían 500 sueldazos de diputadas y diputados y 128 de Senadoras y Senadores, así como sus respectivos asesores y ayudantes, otro piquito para las rotas bolsas del pueblo pobre.

Pero además del ahorro, el Presidente se libraría de la monserga de tener que ver como los legisladores intentan cambiarle, aunque sea una coma, a sus brillantes iniciativas, que no buscan otra cosa que mejorar la vida de loe mexicanos. El Presidente, este Presidente, es la voz del pueblo, para que entonces los mexicanos necesitamos representantes populares. Si él sabe lo que es bueno para el pueblo, lo que el pueblo necesita. Es un gasto inútil pagar por representantes, si los mexicanos podemos hablar con el dueño del circo, para nada necesitamos a los payasos, magos y malabaristas.

Y ya sin Poder Legislativo, de una vez se podría cepillar al Poder Judicial que tan solo este año costará a los mexicanos, nada menos que 78 mil 500 millones de pesos. Si usted, como buen ciudadano, sigue con atención las Mañaneras se podrá dar cuenta que el Presidente un día sí, y otro también, deja claro que se trata de un Poder que no le da la razón, y al que tacha de corrupto. Así que la Suprema Corte y el Consejo de la Judicatura podrían ser sustituidos por el Tribunal de Justicia Militar, que depende de la Secretaría de la Defensa, y ya sabe que los militares no le saben fallar al Presidente.

Si suma todos estos ahorros y los entrega al pueblo, pocos serán ya los mexicanos que puedan considerarse pobres.

Lo dicho: no prensa, no órganos de contrapeso, no congreso, no jueces y sí miles de millones de pesos para repartir a los que poco tienen, pero mucho votan por los lideres transformadores; y una eterna Mañanera, es el mundo ideal, este sí es el edén.

ME CANSO GANSO. – Los viajes de lujo del genera, cuál es el problema. - El Presidente dijo que la información documentada de los viajes a todo lujo que realizó el secretario de la Defensa, el general Cresencio Sandoval y su numerosa familia y agregados, con costo a nuestros impuestos -los Arlequines también pagamos, y puntualito, impuestos- era un nuevo complot en contra de su gobierno. Dijo que es una filtración ¡de la DEA! Dijo que el Pentágono nos espía. Pero, lo que nunca dijo es que fuera mentira. Y lo peor, aseguró que cuál es el problema si los viajes se hicieron. Vea esta respuesta que deja muy claro que el discurso de “no somos iguales” es solo eso, discurso.





- ¿Son reales los viajes?, se le pregunto a AMLO - “No sé, tampoco creo que dicen que estuvo 15 días, no, nunca ha estado el general (tanto tiempo fuera) que yo sepa” respondió. - ¿Pero su familia? - “Ah, su familia a lo mejor sí, ¿y qué? ¿Cuál es el problema?”.