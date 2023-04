La falta de investigación seria es la causa de la desaparición de personas

En México una de las causas de la desaparición de personas es principalmente por la falta de investigación eficiente de las policías. La impunidad es un aliciente para que este delito se incremente, según organismos nacionales e internacionales, México ha registrado hasta la fecha más de 100 mil personas desaparecidas, aun así, no se han atacado las causas y origina mucho dolor a las familias mexicanas.

La responsabilidad recae principalmente en el gobierno, a pesar de saber el daño social que causa, el que un integrante de una familia desaparezca, cuando acude a denunciar el hecho, se empieza a ver que no hay coordinación y se topa con la insensibilidad de las autoridades, las investigaciones ministeriales son deficientes y por lo general no obtiene buenos resultados, ocasionando que las víctimas se agrupen en organizaciones civiles para empezar una enorme travesía peligrosa en la búsqueda de sus seres queridos.

El buscar a un familiar desaparecido en México es de alto riesgo, pues refieren los afectados, que aparte de no recibir el apoyo del gobierno federal y estatal, también reciben amenazas de los perpetradores y esto ocasiona que, en muchos de los casos las víctimas decidan no continuar.

Organismos internacionales como, el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONUDH Mexico, avala estas cifras, la Corte Interamericana de Derechos Humanos con sede en San José de Costa Rica, un tribunal internacional al que México pertenece en jurisdicción, dictó la sentencia en el caso González y otras (“Campo Algodonero”) vs. México, donde señaló en el punto número 290, que las autoridades ministeriales inmediatamente que tengan conocimiento de un hecho delictivo, sin dilación deben empezar a hacer una investigación seria, imparcial y efectiva con todos los medios disponibles que tenga, orientadas a investigar la verdad de los hechos, la persecución, la captura y el procesamiento de los responsables, especialmente cuando están involucrados agentes del Estado, este criterio también lo ha sustentado este mismo tribunal, en los casos: Masacre de Pueblo Bello Vs. Colombia, supra nota 261, párr. 143; Caso Heliodoro Portugal Vs. Panamá, supra nota 297, párr. 144, y Caso Valle Jaramillo y otros Vs. Colombia, supra nota 49, párr. 101.

Y es que pareciera que, a pesar de esta sentencia internacional que condenó al Estado mexicano a la responsabilidad internacional, por no hacer justicia a las víctimas de un delito y por no hacer las investigaciones inmediatas, o sea, en cuanto la autoridad tenga conocimiento; todavía las policías en gran parte del territorio mexicano, siguen cometiendo los mismos errores de exigir que es necesario que pasen más de 72 horas para iniciar las investigaciones, eso es absurdo, estas prácticas policiales deben quedar en el pasado, deben ser sensibles y actuar con responsabilidad y causa mucho daño a las víctimas, el que el Estado no haga una investigación inmediata ya que las primeras horas de la desaparición son cruciales para encontrar a la víctima y evitarle un daño mayor.

En muchos estados de la República mexicana se utilizan mecanismos como alertas de búsqueda de personas desaparecidas (Alerta Amber, alerta Odisea, Protocolo Alba, entre otros) sin embargo, no ha sido suficiente pues las estadísticas de este fenómeno va en aumento y no se observa que tienda a bajar, lo que indica que hace falta que las autoridades involucradas echan andar otros mecanismos más eficientes y recurran a las prácticas que han dado resultados en otros países, que protejan a las asociaciones de personas familiares sobre la búsqueda de sus seres queridos y que hagan una investigación seria y oportuna para encontrar a las víctimas, mientras no se ataque el fenómeno de la impunidad en México, no tendremos una disminución en la desaparición de personas.

Algunas de las acciones del gobierno que hace falta, es crear una policía de búsqueda especializada, la utilización de protocolos y una actuación precisa de encontrar las causas, erradicarlas e implementar políticas públicas de prevención, además de atender otros factores relacionados con este delito, pues la desaparición de personas no tiene un solo origen, es multifactorial, pero ya llevamos casi 20 años donde la desaparición es una constante y esto debiera de alarmarnos como sociedad y el gobierno no debiera de atender como una prioridad de Estado.

