El presidente solo cumple sus promesas de campaña

En redes sociales hay una pugna sin solución, entre quienes alaban al presidente López Obrador y quienes lo detestan, sin embargo, viendo la confrontación de un peldaño más arriba, se ve que el presidente actúa así, porque solo cumple sus compromisos de campaña y porque así lo plasmó en su Plataforma Electoral ante el INE y una vez que ganó la elección, los llevó al Plan Nacional de Desarrollo. Lo explico.

López Obrador, en su plataforma que entregó al INE, dijo “ Que se comprometía a que en caso de ganar, trabajaría sobre una nueva visión del país, presentó nuevos proyectos y propuestas en materia económica, política, social y educativa que tienen por objeto generar políticas públicas que permitan al país romper la inercia de bajo crecimiento económico, incremento de la desigualdad social, económica y pérdida de bienestar para las familias mexicanas, tendencias que han marcado al país en los últimos 35 años llamado por él, el Neoliberalismo rapaz”. En ese documento, le dijo al INE, que las propuestas de campaña, las apoyaba con las consultas que hizo a especialistas en cada tema, la mayoría sin filiación política, además, que tomó en cuenta las diferentes corrientes y tendencias políticas, económicas y sociales. Al INE le dijo que a la corrupción la combatiría, evitando desvíos de recursos que afectan a la economía nacional por el propio estado, por servidores públicos como gobernadores que saqueaban a los estados, a la pobreza la combatirían con mejor educación y salud, castigaría los delitos de cuello blanco (aquellos que con tráfico de influencias y complicidad de ciertos servidores públicos afectan la economía del estado) y propondría una sociedad con valores; se comprometió a ayudar a los más pobres del país, señaló que en México hay 53.4 millones de pobres que existen en nuestro país, de los cuales hay 9.4% están en pobreza extrema, el 21. 3% están en rezago educativo, 19. 1% sin salud, 68.4% sin acceso a seguridad social, 14.8% viven en casas con espacios reducidos y mal construidos, 23.7% no tienen servicios básicos de vivienda, 24.6% carecen de acceso a la alimentación, 62% tienen ingresos inferiores al bienestar social, 21.4% tienen ingresos inferiores a la línea de bienestar mínimo; y a éstos, les daría mayor atención; para combatir la inseguridad propuso que el estado, no puede provocar más dolor y destrucción, sería pacífico, que no recurriría a la violencia; además dijo, que no implementaría más impuestos, no aumentaría la deuda pública, austeridad responsable y honestidad en el gasto público, erradicar los desvíos de dinero por parte de servidores públicos, ser sensibles con las clases desprotegidas, bajaría sueldos a funcionarios públicos y ese dinero darle un buen uso social, mejorar la rendición de cuentas, también se comprometió a que en un lapso de cuatro años, liberar recursos fiscales hasta por 4.1% del PIB, para proyectos de infraestructura de impacto regional y financiar programas sociales prioritarios, (ya lo está haciendo al extinguir los fideicomisos que no tienen una estructura orgánica para estos fines) apoyos sociales para el rescate a jóvenes, pensión universal para adultos mayores, subir el salario de manera progresiva y evitar su estancamiento que data desde 2005. También se comprometió a garantizar la autosuficiencia alimentaria, autosuficiencia energética, o sea, liberar a PEMEX de la corrupción y hacerlo producir más de 300,000 barriles diarios y también de biodiesel, igual prometió, no seguir con la construcción del aeropuerto de Texcoco y lo haría en otro lado, (ya lo está haciendo), que apoyaría a los estados sureños del país, detonando el sector turístico y construir el tren maya, (ya lo empezó), reconstruir las refinerías que tenemos y construir dos más, (ya se están haciendo).

Pregunto, ¿si lo anterior lo dijo en su Plataforma Electoral que presentó al INE, lo defendió en campaña y con eso ganó la presidencia y luego lo estableció en el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2024 y, si lo está cumpliendo, porque así se ve? ¿será la persona que dicen sus detractores? ¿será el peor presiente en la historia de México? la lógica es que, solo cumple su promesa de trabajar en una nueva visión de sistema político en México, lo dejo para la reflexión o, ¿usted qué opina?

Ahora, el debate social en el terreno de las redes sociales ¿es benéfico? ¿favorece a nuestra democracia? ¿se justifica seguirlo fomentando? ¿nos conduce a la unión como sociedad y poder vencer los problemas que nos aquejan? “Corrupción, impunidad, inseguridad, pobreza, la salud, entre muchas más” ¿sabe qué? no ayuda en nada. Al contrario; polariza a la sociedad y la confronta.

Una sociedad responsable y madura, no debe dejarse engañar; su objetivo democrático es, no dejarse utilizar y menos dejar que se le confronte; se tiene que empoderar, actuar como juez, es la que vigila y la que castiga al que la ataca o reconoce como su aliado a quien la protege; lo anterior es un rasgo visible de la democracia madura. ¿podremos hacerlo? claro que sí.