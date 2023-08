Los libros de 5to. año de Primaria

Para hablar del tema y criticar CON SUSTENTO, y no'más enviar memes prejuiciosos en los chats, aquí una revisión cuidadosa y de buena fe:

Los alumnos de 5to. de primaria recibirán 5 libros, uno más será para el maestro.

Los libros son: Proyectos de Aula, Proyectos Comunitarios, Proyectos Escolares, Múltiples Lenguajes, Nuestros Saberes y el libro para el profesor.

El libro para profesores, explican, es un ejemplar para que ejerzan su autonomía y decidan qué es pertinente y necesario considerar en la autodenominada “Nueva Escuela Mexicana”.

Parte de que la pandemia por Covid-19 mostró “la urgencia de un cambio pedagógico radical, capaz de construir vínculos y articular demandas y voces para construir otra humanidad”.

Se establece que las diferentes identidades de la diversidad sexual que estarán presentes en las diferentes escuelas del país son 8: homosexuales, transexuales, lesbianas, queer, intersexuales, heterosexuales, transgénero y bisexuales.

La propuesta es enfrentar el desafío de transformar el sistema educativo nacional abandonando la política de asimilación y construyendo una propuesta que reconozca la multiplicidad de factores que deben considerarse para generar una educación que fortalezca el tejido social y los planes de vida de todos los mexicanos, incluidos los pueblos indígenas.

Se pide a los profesores contrarrestar la presencia de un pensamiento que no valora la existencia de otras culturas, minimiza la presencia de los pueblos indígenas y niega legitimidad a sus formas de organización social y política bajo la premisa de que “aquí todos somos mexicanos”.

Entre los criterios que deben tener maestras y maestros están:

Actuar con integridad, renunciar a buscar intereses propios, estatus social o político, rechazar gratificaciones o regalos que puedan influir en los juicios de evaluación, evitar declaraciones falsas, contar con buena presencia, una vestimenta apropiada a la tarea a desarrollar, ser honesto, comportarse con sinceridad.

En el libro "Proyectos de Aula", en la página 143, se sugiere un ejercicio manual: elaborar con materiales reciclables, un modelo del aparato reproductor femenino, con útero, trompas de Falopio, y ovarios, y se indica: "Simulen el recorrido del óvulo hasta el útero por la canaleta que hicieron en una de las trompas de Falopio. Al no haber fecundación, se desprende todo el endometrio dando lugar al sangrado. A todo este proceso se le conoce como menstruación. Expongan el modelo al resto de la comunidad escolar".

En un siguiente ejercicio, los alumnos deberán hacer un aparato reproductor masculino, un modelo que deberá incluir un "pene con erección", el modelo deberá incluir testículos, conducto deferente, vesícula seminal y uretra. Deberán simular el proceso de erección y eyaculación, así lo indica la página 151.

Hay un capítulo denominado "La injusticia Social en la Independencia". En la introducción se lee: "...Por medio de un diálogo con personajes que viajan en el tiempo, analizarás y reflexionarás acerca de la desigualdad, la injusticia, el racismo y el clasismo que originaron este movimiento".

El libro "Proyectos Comunitarios" inicia con un poema de Federico García Lorca, y dice que fue asesinado por pensar diferente y por desear un mundo mejor para los suyos, para los humildes, para quienes aún conserven el alma pura, solidaria, que no discrimina a las personas por su color de piel, su género, sus preferencias sexuales o por no tener un peso en la bolsa.

El texto plantea realizar trabajos “en comunidad”, en asamblea.

Habla de los medios de información, de la información y publicidad engañosa. Induciendo a “no compre lo que no se necesita”.

Emite consideraciones como: la comunidad necesita del apoyo de cada individuo para dar solución a sus problemas.

Desarrolla ejercicios para llevar a cabo investigaciones a través de encuestas y entrevistas sobre los problemas sociales que afectan la comunidad en la que viven.

Además, los estudiantes de Quinto grado deben diseñar estrategias para eliminar la práctica del matrimonio infantil.

Se aborda el tema de las personas LGBT desde una perspectiva que se considera humana e incluyente.

Como una actividad dentro del grupo se organiza una Feria de Identidades, en la que se comprobará qué tan cierto es eso de que todos somos iguales.

En el libro "Proyectos Escolares" en todos los ejercicios se insiste que deben realizarse de manera “colectiva y “solidaria”. Usan el término: Festejo del Día de la Niñez, ya no Día del Niño. En otros ejercicios se invita a los alumnos a investigar “datos aportados” porque pueden carecer de validez solo porque una mayoría coincida con ellos. Exhorta a respetar las ideas de los demás, pero les recomienda: investigar para defender una idea: “mientras más datos tengas al respecto de aquello que crees o defiendes será más fácil sustentarlo”. “Argumentar, defender una opinión requiere ofrecer las razones justas y necesarias que la sustentan a través del diálogo”.

En el apartado "perspectiva de género desde la música", se pide intervenir una canción para visibilizar y sensibilizar sobre los roles de género y la igualdad de género. Explican que se trata de fomentar la igualdad de género donde se quite la idea de que los hombres hacen las tareas rudas y las mujeres cocinan o hacen labores domésticas.

En este libro se invita a reflexionar sobre el matrimonio forzado por usos y costumbres que vulnera los derechos de niñas niños y adolescentes. Citan el caso de una niña de 14 años que fue detenida en una comunidad de Guerrero porque huyó cuando se enteró que la casarían con otro menor de edad a cambio de 200 mil pesos.

En este texto se habla de democracia, ponen ejercicios para practicarla en la escuela. Invitan a los alumnos a hacer un decálogo para respetar los derechos de las niñas, los niños, y los adolescentes.

Tocan el tema de la discriminación. El texto asegura que en México siguen existiendo situaciones que vulneran los derechos humanos fundamentales e impiden su pleno ejercicio. Un ejemplo de estos son los actos de discriminación por motivos de raza, origen étnico, apariencia física, piel, peso y estatura, sexo, orientación sexual, situación socioeconómica, lugar de residencia o creencias religiosas.

En el libro "Múltiples Lenguajes", de la página 20 a la 23, en un capítulo llamado ¿Un museo en el desierto? Los autores se refieren en todo el texto al Desierto de Saltillo, Coahuila, pero, para ilustrar un párrafo en el que se lee “...este desierto nos lleva desde los grupos nómadas que lo habitaron, con las reproducciones museográficas de sus pinturas rupestres, hasta la llegada del ferrocarril en el siglo XIX”, utilizaron una fotografía de las pinturas rupestres de la Sierra de San Francisco en Baja California Sur, lo que se puede comprobar entrando a la página de Instituto Nacional de Antropología e Historia.

Más adelante, en el mismo libro, de la página 52 a la 58, en un texto escrito por Víctor Hugo Hernández Rosas, se lee: “Se dice que el perro es el mejor amigo del ser humano, y eso es algo que no pienso poner en duda, pero sí diré que nunca se ha escuchado de un perro que le regale a su dueño un viaje todo pagado a una isla del Caribe, o que pague al banco la deuda de su amo. O mejor aún, nunca se ha escuchado de un perro que done su riñón a un humano. Así que mejores, lo que se dice mejores amigos, pues no creo.”

En el libro "Nuestros Saberes", los temas no tienen una secuencia, brinca de temas sociales, a temas de salud y luego matemáticas o medio ambiente, física o geografía.

En la página 75 está el tema de la sexualidad y la reproducción humana que se aborda en varias ocasiones para este grado escolar. Se habla de fecundación, parto, embarazo adolescente, semen, óvulos y espermatozoides, métodos anticonceptivos, infecciones de transmisión sexual, explican lo que significa cada concepto.

Toca el tema de las adicciones. Describen las características de las adicciones y aquí entra la campaña contra las adicciones del gobierno Federal "Si te drogas, te dañas".

En dos ocasiones se aborda el tema de las encuestas y cómo hacerlas. En la página 81 se explica a detalle: "Que es una herramienta de investigación que consiste en recolectar datos sobre la población mediante la aplicación de un cuestionario a un grupo de personas. Para elaborar una encuesta, es necesario redactar primero el cuestionario que se aplicará en igualdad de circunstancias al grupo preseleccionado de personas. Las encuestas deben ser cortas y concretas".

Más adelante hablan del tema de los sismos, qué son, consecuencias, los sismos más emblemáticos que ha sufrido nuestro país. En la página 142 mencionan concretamente el caso del Colegio Enrique Rébsamen. Señalan que: "De acuerdo con las investigaciones, la causa del colapso del colegio fue la construcción de un cuarto piso, de aproximadamente doscientas treinta toneladas, autorizado de forma irregular". Por lo que hablan de la importancia de observar que las construcciones sean adecuadas, que cumplan con lo que marca la ley y la necesidad de tener una mochila de emergencia con todo lo necesario.

En la página 146, hablan sobre ética y filosofía, y dicen que "Esto permite comprender los problemas sociales, ambientales y educativos que pueden surgir cuando diferentes grupos tienen distintos valores morales que pueden generar violencia, racismo, discriminación y exclusión". Y añaden: "Los problemas que aquejan actualmente a las comunidades se explican, en parte, por efectos del modelo económico, las lógicas de consumo y en las relaciones. Además, cada día se es testigo de agravios o faltas de respeto a las personas por sus ideas, características raciales, pertenencia a ciertos grupos sociales, ideología política, sexo biológico, identidad de género o a aquello que sea diferente a lo que se considera normal o bueno".

Muy significativo: en varios párrafos al escribir la palabra "todos", se incluye una X para no darle género a la palabra, queda TODXS.

A partir de la página 165 se habla sobre derechos humanos y se mencionan los hechos de octubre de 1968 como "la matanza de Tlatelolco".

Hablan también sobre la violencia de género, principalmente la violencia hacia niñas y mujeres.

Hablan del lenguaje inclusivo, y ponen un ejemplo: "Si una persona llega a un salón de clases que está lleno de mujeres y solamente hay un hombre, y dicen “hola, chicos”, esta frase no pertenece al lenguaje inclusivo, pues está dejando fuera a un número importante de mujeres, incluso si son la mayoría. Una mejor opción sería decir “hola, estudiantes”, pues esta palabra permite incluir a hombres y a mujeres".

En la página 203 se aborda el tema de la diversidad de identidades y de género. Ahí señalan que: "Cada persona tiene una forma única de ser y de pensar. Al nacer, por los rasgos del cuerpo se posee un sexo biológico. Conforme las personas crecen y exploran el mundo, aprenden y asumen una forma de ser de acuerdo con lo que consideran es la expresión plena de su ser". En este mismo tema abordan los conceptos de identidad de género, expresión de género, orientación sexual y diversidad de identidad.

