Estamos locos

Si en el futbol mexicano existiera la lógica, esta colaboración trataría sobre la final del Apertura 2019. Para estas alturas del año, se debería estar analizando el desempeño tanto del campeón como del subcampeón; quizá se podría estar elogiando a la figura de la serie definitoria del certamen. En el peor de los casos, ríos y ríos de tinta deberían estar inundando al país señalando algún clamoroso error arbitral que le arrebató la copa a Monterrey o al América.

Pero no. Hoy, el Monterrey está en la dulce espera para medirse mañana ante el Liverpool. Y en Coapa, los americanistas volvieron a los entrenamientos para tratar de hacer más llevadera la tensa y tediosa pausa que la mala planeación les ha impuesto como el gran enemigo previo a disputar los dos partidos más importantes del año.

Tan no se conoce el significado de la palabra lógica en las oficinas de la Liga, que mientras seguimos con la expectativa de quién será el campeón, varios equipos ya han iniciado sus pretemporadas. Sí, aunque suene increíble. América y Monterrey siguen en competencia y los demás ya tuvieron vacaciones y ya comenzaron a prepararse para el primer semestre del próximo año.

¿En qué condiciones van a disputar el Clausura 2020 Rayados y Águilas? Es un hecho que reprogramarán sus partidos de la jornada inaugural, pero aún así, jugar la final —a futuro— parece más castigo que premio. La planeación del semestre será a las carreras. Los refuerzos llegarán sobre la hora y sin tiempo de adaptación, y los integrantes del plantel actual no estarán físicamente a la altura.

La sensatez no existe en nuestro futbol. No es normal que los equipos no inicien los torneos en igualdad de circunstancias. Tampoco es correcto que los aficionados de los finalistas y de sus rivales en turno no puedan disfrutar de sus equipos en la Fecha 1 del campeonato.

Las afectaciones a los equipos no pueden provenir del ente rector. La Liga no debe ser el que perjudique a algún equipo, por su pobre planificación. La organización está obligada a proveer de las mismas herramientas a todos. Ya si cada club no sabe utilizarlas o se empeña en complicarse la vida (como el Cruz Azul, que sigue sin definir quién será su director deportivo), es problema de cada uno.

Esta columna debió tratarse sobre la final de Liga. Y hoy, 17 de diciembre, seguimos a más de una semana de que se dispute su primer capítulo. Los futbolistas de ambos cuadros pasarán la Navidad acompañados de sus familias, en el encierro de una concentración, en lugar de estar en sus casas. ¿A alguien le suena lógico esto?

Adendum. Hasta el noruego Knut tiene claro que, desde ya, a Chivas habrá que exigirle por el plantel que están armando.