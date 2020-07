Tristemente una de las cosas más odiadas por los ciudadanos es la política, tanto que algunos hasta miedo les da identificarse con ella. La realidad es que la palabra política denota una actividad social, es la interacción entre individuos mediante la cual crean estructuras, propósitos e ideas en su entorno común. “Hacer política” no es tarea de un individuo, sino de muchos.

Justamente hoy se votará en la cámara de diputados a los cuatro nuevos consejeros del Instituto Nacional Electoral, una institución creada para dar certeza y certidumbre a los procesos democráticos de este país. El proceso no ha sido fácil, pasando por el cuestionamiento a la autonomía de algunos de los miembros del Comité Técnico de Evaluación hasta la suspensión por la emergencia sanitaria, muchos hemos estado pendientes de la integración del nuevo consejo general del Instituto. El antecedente en la designación de la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos se mantiene como una señal de alerta.

El domingo varias organizaciones y colectivos, comenzaron a impulsar varias tendencias en medios sociodigitales exigiendo transparencia y respeto en la integración del @INEMexico. Los mensajes incluían #MorenaAtacaAlINE y mediante 3,521 mensajes alcanzaron a mas de 5,515,000 cuentas para posicionarse como una tendencia en Twitter. Varios centros de inducción comenzaron a intentar bajar la tendencia, promoviendo algunas irrelevantes, fue entonces cuando #YoDefiendoAlINE comenzó a subir como la espuma.

Las primeras apariciones del mensaje fueron totalmente ciudadanas, cuentas pequeñas pero genuinas, que expresaban su disposición a defender el organismo que nos ha permitido creer en los resultados de las urnas, en que si bien hay situaciones perfectibles, son los propios ciudadanos quienes conforman las autoridades electorales en las casillas y la decisión colectiva se respeta. Durante el domingo más de 477,000 mensajes se realizaron con dicho HT, sin que ninguna cuenta de algún partido nacional participara de ellos. Algunas de las imágenes ya incluían logotipos de diversas organizaciones de la sociedad civil. El mensaje alcanzó el número uno de las tendencias y se mantuvo así un par de horas.

Durante el lunes, ya siendo evidente que se trataba de una campaña ciudadana estructurada, concertada y producida cientos de fotos de ciudadanos mostrando su credencial para votar emitida por el INE aparecieron en las redes, acompañados de la leyenda “El INE es tan tuyo que lo llevas siempre contigo” y rematado por un centenar de logotipos de la sociedad civil, a En varios mensajes se apreciaban otros HT como #INEsinCuates y #XMexico. Sin duda la campaña fue uno de los primeros éxitos de este amplio movimiento, una campaña estructurada, visualmente agradable y que alcanzó 74,367,984 impactos hasta el corte de las 20:00 horas del martes 21 de Julio. El 11% de los mensajes corresponden a publicaciones originales y el 82% a retuits.

A las 11:48 del lunes, a mas de 24 horas de haberse lanzado los primeros mensajes la cuenta de @AccionNacional irrumpió en el HT y comenzó a subir publicaciones de distintos políticos utilizándolo, ¿tendría planeada el partido una campaña similar o simplemente decidió ser resonante de un movimiento digital exitoso?, no lo sé y probablemente ni siquiera sea importante. Existía la expresión ciudadana, estructurada y penetrante y un partido se posicionó en ella, así funciona la política, dictada por ciudadanos y estructurada por los políticos.

Una vez superadas algunas impugnaciones al proceso, y después de evidenciarse presiones de algunos actores políticos para la cancelación del mismo, que no fructificaron, debemos estar atentos a la conformación y comportamiento de los nuevos consejeros. Esta victoria ciudadana se da “demasiado fácil” en comparación con algunas maniobras que se han ejecutado recientemente para mantener el control político. ¿Será que por celebrar que no quedaron los “imposibles” y que no prosperaron los berrinches estemos perdiendo perspectiva?. Sin embargo sí hay que festejar que la ciudadanía digital ha dado una gran muestra de organización y que ya existen campañas estructuradas y con lógica política e inclusive se puede apreciar estrategia. #XMexico y #YoDefiendoALINE pueden ser la muestra que en la batalla por los equilibrios políticos en las diversas legislaturas, incluyendo la federal, la oposición existirá, ciudadana, fuerte y fuera de los partidos, pero tal vez, coordinada con ellos.