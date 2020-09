La batalla por el agua

Existe un antecedente en Bolivia, cuando se privatizó el suministro del agua potable por parte del municipio. Con el aumento de la tarifa vinieron las protestas, los muertos y la cancelación del contrato.

La Boquilla de Conchos, es una pequeña comunidad adyacente a la presa de donde toma su nombre, cuya cortina fue construida en 1916 para producir energía. Con poco más de mil habitantes su historia no es ajena tampoco a las protestas. Ya en 1978 cuando el cierre de la planta generadora por parte de la CFE, la toma y el desalojo mediante el ejército y con el conflicto sindical en su máximo apogeo, La Boquilla se levantaba orgullosa y fiel a su tradición: “en Chihuahua nació la revolución y en Boquilla continúa” se podía leer en las mantas según menciona @ciberfan en su reseña para la revista Solidaridad.

Estos días #Chihuahua #FuerzaChihuahua #TodosSomosChihuahua ha resultado en tendencias en ambas redes sociales, con mas de un millón de publicaciones combinadas. La presencia de la guardia nacional, el asesinato de una activista, y la defensa del tema por parte de @LopezObrador al esgrimir que existen “los dueños del agua”, una mafia conformada por exfuncionarios del famoso PRIAN y alguno que otro legislador de Morena, que mediante la polarización y politización del conflicto prenden continuar con sus privilegios.

El sentimiento de la conversación relativa a la presa es en un 73% negativa para López Obador y se posiciona con un 12% de todas las menciones al presidente. El porcentaje tan bajo se debe a la existencia de muchos temas que ensucian las redes del mandatario, el control mediático ya no le es suficiente al presidente Lopez Obrador. Un buen numero de periódicos y publicaciones en medios sociales han hecho patente la confrontación entre el pueblo bueno vestido de civil y el ejercito, que también es pueblo. Los reproches, los videos, la solidaridad de personajes políticos y liderazgos ciudadanos, así como los mensajes de solidaridad proyectaron un alcance de casi dos mil millones de internautas en una semana, según el reporte de la agencia PROMETEO.

La alcaldesa de Chihuahua @MaruCampos_G se apersonó, junto con otros activistas sociales y ciudadanos, a Boquillas, días después de grabar un video que contabiliza al corte de esta opinión mas de 170 mil reproducciones tan solo en Facebook y que ha circulado incesantemente por WhatsApp.

Al inicio de la semana la toma de la CNDH por parte de las feministas, la intervención de los cuadros, los cortes Gourmet en los refrigeradores, las declaraciones poco afortunadas de algunos funcionarios y un conflicto con las mujeres quienes parecen ser la némesis del presidente Lopez Obrador, quien esta semana acumula un 41% global de comentarios negativos por solo un 8% de positivos. Las condiciones para Lopez Obrador se agravan, la Pandemia seguirá su camino y continuar con que la única táctica para el control de la crisis sea el polarizar con las y los activistas no acabará bien. Acusa un desgaste grave el presidente. Por semanas hemos comentado que “las benditas redes sociales” ya no es terreno mas favorable a su imagen, y esta se acentúa el desgaste. ¿Cómo romper esta inercia?, ¿ cómo regresar al camino de la crítica feliz?, desafortunadamente todo parece indicar que mientras sus adversarios estén encarnados en femenino no salir adelante. La elección se avecina y la oposición aun no despierta. Ojalá lo haga pronto, pues de lo contrario romper el letargo será mas difícil y probablemente insuficiente.