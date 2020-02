WGC México Championship , un año más de éxito

La victoria de Patrick Reed en la edición 2020 del WGC México Championship demostró la consolidación de un campeonato mundial de golf en nuestro país pero también la promoción del programa altruista social adjunto; First Tee México.

Con ocho capítulos en operación en México y 200 niños aprendiendo valores y pilares de vida a través del golf, First Tee México es presidido por Benjamín Salinas Sada y dirigido por Agustín Pizá Ramirez con gran éxito.

Los chicos del programa estuvieron presentes en el denominado martes de FIRST TEE MEXICO, y tuvieron la oportunidad de convivir con las grandes figuras de este deporte como Dustin Johnson, quien otorgó una clase sobre el green a la alumna de First Tee México Las Maravillas, Cristina Hernández, un hecho que no se olvidará jamás.

De igual manera tres alumnos más (Erik, Fátima y Leo) tuvieron la oportunidad de llevar el tablero de scores de Abraham Ancer, Buba Watson y Sergio García, en un hecho que igualmente impactará la vida de estos chicos a través de este gran programa social.

Más aún, el resto de los chicos fueron entrevistados y fueron motivo de reportajes de televisión, algo que seguramente los empoderará más en el camino de llegar a ser mejores seres humanos y ciudadanos del mundo. Felicidades por esta gran iniciativa de Grupo Salinas y que el programa siga creciendo a nivel nacional.

LORENA OCHOA y GREG NORMAN.

Estas leyendas visitaron junto con José Miguel Bejos y el secretario de turismo de Nayarit, lo que serán los mejores 18 hoyos del pacífico mexicano COSTA CANUVA, un desarrollo que estará listo en los siguientes tres años. Acompañaron a estos personajes los golfistas Alejandro Quiróz y Oscar Fraustro, quienes así atestiguaron la calidad de este desarrollo, en plena construcción a 65 kilómetros de Puerto Vallarta.

Una sincera felicitación para todos, porque esto ayudará más a detonar el turismo y el golf en nuestro país, otra iniciativa más para la sociedad de México y el mundo.

FUTGOLF.

El director de la Federación Mexicana de Fut Golf Fernando Name, convocó a conferencia de prensa para dar a conocer el gran evento mundial que se llevará a cabo en Riviera Cancún para marzo próximo, el crecimiento de esta nueva actividad deportiva ligada a dos grandes deportes (futbolf y golf) va tomando interés entre la sociedad de nuestro país.

Estamos seguros que también esta iniciativa fortalecerá el deporte y promoverá una nueva actividad del gusto de los aficionados mexicanos. El golf y el futbol unidos por primera vez en México.

Muchas felicidades a Fernando y a todo su grupo de colaboradores y patrocinadores en donde se encuentra INFOGOLF AMÉRICA, en la promoción y difusión de este naciente deporte.

Yo les recuerdo como siempre que jugar golf es … ¡Hacer amigos!

[email protected]

