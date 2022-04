México sigue creciendo en el golf

Terminó en Puebla la edición LXXI del Campeonato Nacional y XXV Edición Internacional de la Federación Mexicana de Golf. Eduardo Derbez y María García Arroyo lograron la victoria en la categoría estelar del evento.

Con scores de 74, 66 y 67, el regiomontano Eduardo Derbez empató a Gerardo Gómez, quien registró 75, 67 y 65. Tuvieron que disputar un dramático desempate, en donde Derbez pudo derrotar con par al golfista del Club Campestre de San Luis.

En la categoría 18 y menores femenil, María García Arroyo, de Querétaro, rompió el par de campo por segundo día en la semana, tras registrar una ronda de 70, para alcanzar un total de uno bajo par, con el que ganó.

El circuito, jugado hasta ahora en forma individual, tendrá un receso de tres semanas para llegar a Monterrey y, por equipos, celebrar el Campeonato Nacional Interzonas “Lorena Ochoa”.

El torneo en Puebla otorgó premios para jugar diferentes certámenes en el extranjero, como participación en el Rolex Girls Junior Championship (AJGA) para el primer lugar femenil de la categoría 18 y menores. Para los caballeros, será participar en el Wyndham Invitational at Sedgefield. Disputarán el torneo The Duke of York, el primer lugar de caballeros y damas.

La inscripción para la calificación del US Girl será para el primero y segundo lugares de la categoría 18 y menores. Con los caballeros, será para el US Boys. Participarán en el International Junior Masters, el primer lugar varonil de la categoría 15 y menores, así como el segundo de la 18 y menores. En el FCG Cabo World Series at Palmilla, participarán el primero y segundo femenil y varonil de 7 y menores, 8-9, 10-11 y 12-13.

José Manuel González, presidente del Consejo Nacional Infantil Juvenil de la Federación Mexicana de Golf, se mostró contento con los resultados del mismo y también con la invitación (inclusión) de cinco golfistas de First Tee México capítulo “Las Maravillas”. Bladimir Valle, Efraín Herrera, Ian Catalán, Emiliano Calderón y Cristian Hernández, participaron en la competencia Nacional e Internacional. Cristian recibió un reconocimiento especial por parte del presidente del CNIJ, por haber realizado la mejor participación de este grupo.

Por otro lado, la selección mexicana de golf tendrá esta semana una difícil aduana en Victoria, Canadá, para lograr los lugares (dos para caballeros y uno para damas) que estarán en juego camino al Mundial.

Santiago Quirarte es el capitán que intentará clasificar a nuestro país, con los golfistas Manuel Barbachano, Rafael Estrada, Francisco Solorza y Alejandro Fierro, contra Canadá, Guatemala y Puerto Rico.

Por las damas, Horacio Morales pondrá su mejor experiencia para lograr que Vania Simont, Alexa Saldaña y Clarisa Temelo logren, frente al equipo local, el único boleto en disputa.

Suerte para todos. Yo les recuerdo, como siempre, que Jugar golf es... ¡Hacer amigos! Hasta la próxima.

