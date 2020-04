Más ajustes para el golf mundial

El PGA Tour presentó cómo será la apertura de la temporada 2020-21, que ahora contará con 13 eventos de la FedExCup, que incluyen el US Open y el Torneo de Maestros.

La temporada culminará con los eventos en serie del Safeway Open, Houston Open y Mayakoba Golf Classic, que será nuestro último torneo de este año calendario, en la Riviera Maya. Su flexibilidad permitió que el US Open y el Masters Tournament puedan ser jugados en el otoño.

La temporada 2021 estará de la siguiente manera: 7-13 de septiembre, Safeway Open. Del 14 al 20 de septiembre, US Open. Del 21 al 27 de septiembre, Ryder Cup. Cambiando de país, pero en esas mismas fechas, el Corales Puntacana Resort & Club Championship, en Punta Cana, República Dominicana.

Del 28 de septiembre al 4 de octubre, Sanderson Farms Championship. Continuará el serial del 5-11 de octubre, con el torneo Shriners Hospitals for Children Open. Del 12 al 18 de octubre, la CJ CUP, en Jeju, Corea del Sur, y avanzando, del 19 al 25 de octubre, el ZOZO Championship, en Chiba, Japón.

Para finalizar ese mes, del 26 de octubre al 1 de noviembre, el WGC-HSBC Champions, en Shanghai, China, y del 26 de octubre al 1 de noviembre, el Bermuda Championship.

LEER TAMBIÉN: Pelea de Canelo Álvarez, en peligro por coronavirus

Ya en noviembre, del 2 al 8, el Houston Open. Del 9 al 15 de noviembre, el Masters Tournament, en Augusta National Golf Club. Igualmente, del 16 al 22, el The RSM Classic, y del 23 al 29 de noviembre, semana libre por el Día de Acción de Gracias.

Para finalizar el penúltimo mes del año, del 30 de noviembre al 6 de diciembre, el Mayakoba Golf Classic, en El Camaleón Golf Club, Playa del Carmen, México.

Igualmente, del 30 de noviembre al 6 de diciembre, el Hero World Challenge, en Bahamas, y del 7 al 13 de diciembre, el QBE Shootout. Del 14 al 20 de diciembre, el PNC Father-Son Challenge. Después de 10 años, desaparece para siempre el Military Tribute at The Greenbrier, que ya no estará en el calendario del PGA Tour.

Por lo que respecta al calendario del Korn Ferry Tour, iniciará del 17 al 24 de mayo, con Evans Scholars Invitational. El BMW Charity Pro-Am Presented se jugará del 1 al 7 de junio. El Work in Maine Open será del 8 al 14 de junio.

El Tour volverá a competir con un nuevo torneo, que se disputará en Ponte Vedra Beach, Florida, del 8 al 14 de junio. El evento, que tendrá un premio de 600 mil dólares, se llevará a cabo en TPC Sawgrass y será operado por el Korn Ferry Tour, sin la asistencia de fanáticos. El campo Dye’s Valley fue anfitrión del Korn Ferry Tour Championship desde 2013 hasta 2015.

En relación al Mackenzie Tour de Canadá, ha pospuesto los primeros seis eventos programados. Los torneos afectados son el Canada Life Open (28-31 de mayo), el DCBank Open (4-7 de junio), el GolfBC Championship (11-14 de junio), el Lethbridge Paradise Canyon Open (25-28 de junio), el Prince Edward Island Pro-Am (2-5 de julio) y el Osprey Valley Open (9-12 de julio).

El Tour hará más anuncios en las próximas semanas con más información. Les recuerdo que Jugar golf es... ¡Hacer amigos! Hasta la próxima.

[email protected]