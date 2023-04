Se le chispotea a Edgar Vivar y “mata” a famosa actriz

Se ha dice hasta el cansancio que la gente no debe creer todo lo que se encuentra en internet, porque no siempre es la verdad y esto lo supo esta semana el actor Edgar Vivar, quien se dejó llevar por lo rumores de que la actriz Queta Lavat había fallecido y escribió: “Me entero con enorme dolor del fallecimiento de Queta Lavat. Amorosa, vecina mia, que trabajó con casi todas las figuras de la Época de Oro de nuestro cine. Hoy mira la faz del creador”. Al enterarse de que se trataba de una noticia falsa, al intérprete del “Señor Barriga” no le quedó de otra que bajar la publicación, pero ya 1630 personas ya habían visto el mensaje.

Aislinn Derbez mantiene bajo llave este secreto

Una vez que filmó una película, Aislinn Derbez respeta procesos y no pregunta nada si es que no le comentan directamente algo de los proyectos. Así ha ocurrido con la comedia “Me vuelves loca”, al lado de Minnie West, filmada hace varios meses y de la cual no sabe absolutamente nada, sólo que se divirtió mucho y a la gente le gustará por el humor que maneja. De esa manera, sigue adelante sin preocupaciones.

Aislinn Derbez. Foto: Instagram @aislinnderbez





Tenoch pone el dedo en la llaga sobre plagio a artesanos

Tenoch Huerta sin querer puso sobre la mesa el tema del plagio a los artesanos mexicanos, después de que se diera un encuentro entre él y la artesana michoacana Feliciana Bautista, del cual fue intermediaria la influencer y promotora de la cultura mexicana Luz Valdez. El asunto aquí es que la señora tejió un rebozo de plumas que el actor usó en el Fashion Week en Milán, y por eso quiso conocerlo; pero lo portó como capa ya que el reboso fue adquirido por la marca Hijos del Maíz y lo modificó la diseñadora Diana Buendía, pero sin la autorización de Feliciana o sin hacer mención de que ella fue quién realizó el diseño original adjudicándose su creación, algo que Luz puso ante la opinión pública a través de su Instagram, ante la polémica que se generó tanto la marca como la diseñadora se disculparon y ahora sí mencionan a la artesana, pero la influencer señaló que esto no es correcto y lo mínimo que se puede hacer con los artistas mexicanos es darles el crédito de su trabajo.

