Nadie mueve a Lenny Kravitz de México

Lenny Kravitz sigue en México, tras haber presentado su nuevo álbum la semana pasada. ¿La razón? Su novia mexicana que lo tiene enamorado y con la que pasea por colonias como Condesa, Roma y Polanco. El músico estadounidense está disfrutando de buena compañía, mariscos y mucho sol tanto en la Ciudad de México como en las playas, antes de comenzar los ensayos de su gira, que iniciará en junio en Alemania y otros países europeos.

Desde ya estiman asistencia para Interpol

El gobierno capitalino anunció con bombo y platillo el concierto gratuito de Interpol para el 20 de abril, lo curioso es que desde ya previó la asistencia estimada para ese día: 80 mil personas, algo que no suelen decir normalmente, pero que pretende alentar al público para que llene la plancha. Y nos cuentan que aún está previsto un megashow más en el Zócalo en vísperas del cierre sexenal. En tanto, la banda neoyorkina, que tiene una fuerte conexión con México, también celebró esta presentación, de la que se hablaba desde 2022, pero fue hasta ahora que se logró concretar, aprovechando que el trío comenzará su gira por Estados Unidos en ciudades cercanas a la frontera mexicana.





La banda se presentará este 20 de abril en la plancha del Zócalo

Ni alejado, Armando Araiza no se salva de las críticas

Aun cuando Armando Araiza lleva algún tiempo fuera de los escenarios, sus seguidores saben perfectamente qué está haciendo porque es muy activo y abierto con ellos en sus redes sociales, donde comparte su día a día, algo que, a veces, le ha salido contraproducente al actor, porque las críticas nunca faltan. Esta vez compartió en su cuenta de TikTok unos minutos de su entrenamiento en artes marciales mixtas en el que estaba haciendo sparring para pulir su técnica en box, pero los usuarios le criticaron su rigidez y que no estuviera bien parado, incluso que no supiera caminar mientras lanzaba los golpes, por lo que le recomendaron que cambiara de entrenador. Incluso algunos aseguraron que Araiza estaba en recuperación de un derrame, pero la realidad es que Armando sufrió una fuerte caída (desde 12 metros de altura) hace algunos años, que le dejó afectado el movimiento y la vista de su lado derecho, así lo contó su hermano Raúl Araiza en 2021, por lo que no es sencillo lograr lo que él hace.









