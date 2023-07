Misterio en 'Fiesta en la madriguera': ¿Quién es el sustituto de Tenoch Huerta?

Bajo amenaza tienen a todos los integrantes de la producción Fiesta en la madriguera, para no revelar el nombre del actor que sustituyó a Tenoch Huerta, quien renunció tras señalamientos de abuso hacia la saxofonista Elena Ríos. El rodaje de la cinta dirigida por Manolo Caro arrancó hace unos días en Guadalajara, pues al ser una producción de Netflix, ya había dinero invertido y no podía perderse. El realizador no ha quitado de sus redes sociales fotografías junto con Huerta., a quien siempre ha dicho admirar.

El dilema de los herederos de Lupe Vélez: Entre biopics y libros no autorizados

La familia de la extinta Lupe Vélez no sale de un problema y ya viene otro. Resulta que en EU está por editarse un libro sobre la actriz de "Naná" y "The wolf song" en la que los herederos no tuvieron injerencia. Esto es similar a la biopic que está filmándose con la actuación de Itatí Cantoral, a la que le interpondrán una demanda la semana próxima. Con el libro esperan primero resolver lo nacional, para luego ir al otro país.

La actriz dará vida a Lupe Vélez, una gran artista potosina que logró destacar en Hollywood. Foto: Especial

Susana Alexander: Festejando a lo grande y sin fotógrafos

Susana Alexander sabe cómo celebrar a lo grande y, al parecer, en privado. Con un brunch exclusivo para sus amigos más cercanos, la actriz y productora prefirió mantener a los medios y fotógrafos externos alejados. Pero, a pesar de la falta de flashes, la diversión no faltó en su fiesta de cumpleaños.

Susana Alexander. Foto: Especial