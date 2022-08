The Survivor: sobrevivir a puñetazos

En una entrevista de 2012 con el semanario The Hollywood Reporter, el director Michael Haneke (Funny Games, The White Ribbon) responde -a pregunta expresa- que el jamás dirigiría una película sobre Hitler. Su razón es contundente: “para mi es imposible hacer entretenimiento sobre un tema como el Holocausto”.

Me fue imposible no pensar en esa respuesta de Haneke al ver The Survivor (EU, Canadá, Hungría, 2021), la nueva cinta del director Barry Levinson (Wag The Dog, Rainman) sobre la historia real de Hertzko Haft (Ben Foster) quien pudo escapar al terror nazi gracias a poseer una derecha contundente en los cuadriláteros.

Según se ve en la película, Hertzko logra derribar y moler a derechazos a un guardia nazi que amanazaba a matar a uno de los amigos de Hertzko mientras trabajaban en los campos de concentración. Un oficial Nazi (Billy Magnussen) ve esto y en lugar de matar a Hertzko (que es lo que usualmente hacenlos nazis) ve en el joven judío una oportunidad de negocio.

Así, el oficial pone a Hertzko a boxear en un improvisado ring con otros judíos. Las reglas son simples: las peleas son a muerte, en rounds infinitos hasta que uno de los dos peleadores no se pueda levantar. El peleador que pierda es ejecutado de inmediato. Todo esto, claro, para diversión de los oficiales Nazis quienes mientras todo esto pasa corren sus apuestas.

La película inicia en 1949, con un Hertzko convertido ahora en Harry Haft, un peleador de poca monta del área de Conney Island en Nueva York. Conocido como “El sobreviviente de Auschwitz”, sigue peleando porque es lo único que sabe hacer, aunque su carrera vaya en picada. Su segunda obsesión en la vida, aparte de pelear, es buscar a una antigua novia que dejó en Polonia luego de que él logró escapar del horror nazi.

Este es el tipo de películas que a la Academia de cine gringa le encantan: una historia del triunfo de la voluntad humana, basada en un personaje real, y con un protagonista que se sometió al castigo de bajar muchísimos kilos para interpretar el papel de judío capturado en un campo de concentración nazi.

Pero aunque no lo crean, hasta la Academia se cansa de sus propios clichés, la película pasó sin pena ni gloria en la temporada de premios y la causa de ello no son sus actuaciones, todas ellas en primerísimo nivel empezando por Ben Foster que literalmente puso el físico en el papel, la hermosa Vicky Krieps (The Phantom Thread) como nuevo interés amoroso de Harry, y hasta un cameo extendido del siempre bienvenido Danny DeVito quien como no queriendo la cosa eleva el nivel de la cita tan solo con su presencia.

The Survivor es el tipo de cinta que vale por la anécdota más que por la película misma. La terrible historia de Hertzko Haft plantea un dilema moral y un trauma post traumático que lo perseguirá por siempre (y en los momentos menos adecuados, como por ejemplo cuando pelea con Rocky Marciano).

Y es que para saobrevivir, este hombre mandó al paredón a cientos de colegas judíos, ¿es válido sobrevivir de esa forma, o el es tan culpable como los propios nazis que masacraron a su pueblo?

Basada en el libro homónimo escrito por Alan Scott Haft, y guionizado por Justine Juel, lo cierto es que las grandes actuaciones del elenco merecían una mejor cinta, una que no fuera tan predecible en su estructura (todo se cuenta mediante flashbacks), con mejor diseño de producción y mejores diálogos.

Hertzko sobrevivió al Holocausto convirtiéndose en un espectáculo sangriento para el entretenimeinto de los oficiales nazis, ¿es ahora moralmente correcto, hacer entretenimeinto de todo esto? No tengo la menor idea, pero la frase de Haneke retumba mucho más fuerte en mi cerebro luego de ver esta película.