Hala: despertar adolescente

Por: Alejandro Alemán

La ópera prima de la también guionista Minhal Baig, Hala (cinta exclusiva de Apple Tv+) es un coming-of-age dramático, narrado a paso lento y que destaca gracias a la inclusión en el protagónico de Geraldine Viswanathan, joven actriz que con apenas seis largometrajes estrenados ha demostrado ser toda una revelación.

Hala es una adolescente hija de paquistaníes emigrados a los Estados Unidos. Su padre, Zahid (Azad Khan), es un prominente abogado que pareciera tener una relación mucho más relajada y abierta con su hija (le habla en inglés, juntos resuelven crucigramas) al contrario de su madre, Eram (Purbi Joshi), quien es mucho más conservadora (no habla en inglés) y que regaña constantemente a Hala por no seguir al pie de la letra las tradiciones de su cultura natal, como lo son los rezos en la mañana, la forma de vestir, sus amistades y más.

A todo ello hay que agregar el despertar sexual de Hala, quien se masturba furtivamente en la tina de baño o en su cama, siempre cuidándose de su madre quien no duda en reclamarle por lo mucho que se tarda en el baño. Para rizar más el rizo, la adolescente empieza a salir con un chico de la clase, Jesse (Jack Kilmer), un tipo amable y que parece realmente interesado en ella y en la clase de literatura, misma donde Hala es felicitada por su maestro debido a la calidad de los ensayos que entrega. De hecho, en no pocas ocasiones, la película tiene ligeros interludios donde Hala (en voz en off) recita un poema, mismo que tiene que ver con su estado de ánimo y lo que le va sucediendo.

La cosa se complica aún más cuando Hala descubre cierto secreto de sobre su padre, a la par de que recibe una fuerte reprimenda por parte de su madre, quien ya la cachó que anda saliendo con Jesse. Son pues, los conflictos clásicos de la adolescencia pero que en el contexto cultural de Hala, adquieren otro peso dramático.

Por supuesto no es la primera vez que vemos un coming--of-age de conflictos sobre migrantes. En la mundialmente exitosa Bend It Like Beckham (2002) la directora Gurinder Chadha también plasma un poco de su propia experiencia migrante en una película mucho más amable y con atisbos de comedia, con un final feliz que aunque telegrafiado, no deja de ser cálido y agradable.

Aquí, la calidez está a cargo de una Geraldine Viswanathan, que con toda solvencia carga sobre sus hombros el peso total de la película y con ello demuestra el gran rango que tiene como actriz: de una divertida comedia con ligeros tintes vulgares como Blockers (Cannon, 2018), a ponerse al tú por tú con Hugh Jackman en Bad Education (Finley, 2019) y ahora, con la fragilidad melancólica de una niña que lo único que busca es ser libre en la tierra cuyos padres decidieron sería su nuevo hogar: los Estados Unidos.

Hala se puede ver en Apple Tv+