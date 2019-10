Sobre la orden de aprehensión vs Yunes Linares

Hace algunos días corrió la versión (y circuló fuerte) de que la Fiscalía General de la República habría conseguido una orden de aprehensión contra el ex gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares. Se dijo incluso, en ese momento, que podrían detenerlo en horas. No ocurrió.

Fuentes allegadas a la FGR me dijeron que no tenían órdenes de aprehensión contra Yunes Linares, tanto por investigaciones antiguas como nuevas, pero que en algún momento podrían existir, es decir, (y esto es mera lógica): el rumor podría convertirse en un hecho en caso de “ser necesario”.

Deslizar la existencia o no de una orden de aprehensión contra Yunes Linares podría ser, (en realidad y como ocurre en las prácticas del poder), sólo una campaña de origen estatal o federal para medir la reacción del ex gobernador y la opinión pública, pero cuando en la FGR me dicen que “podría haberla”, el tema se va al terreno de la conveniencia política.

Tomando en cuenta lo que se me dijo y el ambiente de confrontación que se vive en Veracruz, la existencia o no de órdenes de aprehensión contra Miguel Ángel Yunes Linares podrían depender de su actitud, y claro, referencias hacia el Gobierno del Estado.

Las investigaciones son ciertas, se están efectuando “en el sistema acusatorio viejo y nuevo”, es decir, tanto antes del 2016 como después de ese año, sin embargo, encaminarlas o no hacia una o varias órdenes de aprehensión, podría estar supeditado al tipo de relación que los Yunes azules mantengan con los morenistas en Veracruz.

Mientras tanto, el “jaloneo” por la existencia de órdenes de aprehensión contra Yunes Linares y algunos ex colaboradores continuará vigente, hasta que las circunstancias políticas en Veracruz sean suficientes para que “las suelten o no de allá arriba”.

Fuera de rumores, el único ex yunista de renombre sobre el cual pesan (en este momento) más de una orden de aprehensión, según datos oficiales, es el aún Fiscal suspendido, Jorge Winckler, de quien se desconoce su paradero, además del Fiscal Anticorrupción en funciones.

Así está y vive Veracruz, entre rumores y órdenes de aprehensión.