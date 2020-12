Los 45 minutos entre AMLO y Moctezuma

Pocos Secretarios le dicen al Presidente por su nombre en las juntas de gabinete: Esteban Moctezuma es uno de ellos. De hecho, es de los escasos “valientes” que han osado, (y osan aún), usar el cubrebocas de manera pública sin importar lo que el tabasqueño estile, sin importar descuadrar en la foto oficial.

Más allá de lo que digan públicamente, (y las razones que de manera oficial se difundan), la salida de Moctezuma se da por dos circunstancias: diferencias con los responsables del manejo de la pandemia en la Secretaría de Salud, y la decisión del Presidente de encartarlo como probable sucesor.

En cuanto al primer punto, Esteban Moctezuma nunca vio con buenos ojos que el regreso a clases pudiera darse, (en algunos estados), durante el primer trimestre del 2021, de hecho, su propuesta inicial consistía en mandar el “Aprende en Casa” hasta el final del actual ciclo escolar, es decir, hasta mediados del siguiente año.

Hugo López-Gatell y Esteban Moctezuma han tenido, (a lo largo de la pandemia), desencuentros sobre el uso del semáforo en amarillo o verde como parámetro para retornar a las aulas. Mientras el todavía titular de la SEP pugna por espaciar el regreso a pesar de las “buenas noticias”, el Subsecretario de Salud considera que debería procederse.

Me hacen saber en Palacio Nacional que Moctezuma fue quien propuso al Presidente dejar la SEP y tomar la Embajada en EU, no sin antes asegurarle establecería los protocolos para el regreso a clase en los estados “con verde”, aunque particularmente no estuviera de acuerdo con esa medida.

Pesó mucho López-Gatell y Moctezuma no quiso subirse al ring para buscar vencerlo, sobre todo quedando vacante la envidiable embajada mexicana en Estados Unidos. La reunión con el Presidente superó los 45 minutos, y en ella, por más que el tabasqueño le pidió lo pensara durante diciembre, no hubo cambio de parecer.

Cuentan quienes estuvieron en la reunión que, de manera escandalosa, alguien en esa oficina mencionó que estar tanto en Educación Pública como en la Embajada gringa encartaría a cualquiera como sucesor. “Ándale, para que Marcelo no vaya tan solo en la carrera por el lado de los hombres”, dijo López Obrador, y se carcajeó, al estilo de “las mañaneras”.

