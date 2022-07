El primer video de Peña contra AMLO

De acuerdo a fuentes cercanas al expresidente Enrique Peña Nieto (ubicadas en el país ibérico), a finales de este año revelará uno de los doce videos que AMLO ha buscado evitar salgan a la luz pública, más aún cuando sus “corcholatas” se muestran con singular alegría rumbo al 2024.

Por su alto contenido polémico y degradante para la 4T, la videoteca personal de EPN ha sido, en realidad, aquello que sostiene el pacto de caballeros signado en julio del 2018. Si Peña ha llegado hasta este año sin ser requerido (de manera contundente) por las autoridades, es debido a esas cintas cuidadosamente resguardadas.

El pacto AMLO-EPN iba bien hasta que el presidente, desesperado por desviar la atención pública, decidió permitirle a Pablo Gómez anunciar la investigación contra su antecesor. “Eso fue lo que dio al traste con todo, y a menos que le ofrezcan algo bueno a Enrique, podríamos tener un video entre nosotros para noviembre o diciembre”, afirman.

El video que se viene involucra a uno de los personajes más cercanos al tabasqueño, (con fuerte y longevo pasado priísta), uno de los sujetos más polémicos y defendidos por el Ejecutivo; un hombre que tutea al presidente (por la cercanía que se profesan), e inmiscuido en el financiamiento de su campaña rumbo al 2018.

En dicho video, este experimentado político sería captado recibiendo, de manera clara y contundente (pues me dicen que cuenta con audio nítido), sendos apoyos en efectivo para la campaña presidencial del tabasqueño. En ese material, el personaje comenta que su intervención como “cabildero” será “correspondida” con buenas posiciones durante el sexenio.

Tal como lo revelé hace una semana, AMLO y EPN sostuvieron comunicación con el afán de buscar “parchar” el pacto de caballeros. No surtió efecto: al mexiquense no le parecieron suficientes las razones del presidente para “salirse” del guión acordado, y por ello, ventilar en una mañanera la denuncia de la UIF en su contra. Tan desconcertado estuvo Peña que usó sus redes sociales para otra cosa que no fuera ofrecer pésames.

Sin embargo, los cercanos a EPN saben de un video donde el protagonista es AMLO, uno al que su propio “cuidador” considera como “la joya de la corona”. Peña tiene (y de verdad que tiene), un auténtico “ábrase en caso de emergencia”. ¿Lo usará en algún momento? Veremos qué ocurre.