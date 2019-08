El infierno en Coatzacoalcos

“AMLO irá a Veracruz y tratará de convencer a la gente, (pero esta vez de manera más contundente), de que su Gobernador no es tan malo como él mismo insiste en mostrarse”, me comentaron después de La Mañanera donde el Presidente abordó la masacre de Coatzacoalcos.

“Todos los que asesoramos a AMLO reprobamos la gestión en Veracruz. Sabemos que el Gobernador no es un mal hombre, que es honesto, que no tomaría un centavo del erario, pero simplemente no puede, no le ayudan, y hasta pareciera que lo empujan a equivocarse públicamente, en asuntos de forma y fondo”.

“El Presidente no quiso llamarle la atención al Fiscal Gertz Manero en La Mañanera; le entregaron información errónea y lo cruzaron. Cuando AMLO dijo que era necesario revisar el actuar de la Fiscalía, (por haber dejado libre al presunto autor de la masacre en Coatzacoalcos), no chistó en hacerlo, pues pensó en la Fiscalía del Estado de Veracruz, nunca a la General de la República. Cuando supo que lo habían trompicado con datos inexactos, buscó componerla, pero ya no era sencillo, todo mundo se había dado cuenta”, me confiaron en Palacio Nacional.

Me cuentan que AMLO habló con el Fiscal Gertz Manero y le pidió se hiciera cargo personalmente de lo ocurrido en Coatzacoalcos. “Investiga a todos, por favor, limpia este asunto. Estoy cansado de lamentables tragedias en Veracruz y de errores que las empeoran. Coordínate con quien debas hacerlo, por favor. Primero Minatitlán y ahora Coatzacoalcos, no puede ser”.

Después de su reunión con las autoridades de Veracruz, Alfonso Durazo se reportó con AMLO y recibió la instrucción precisa de “hacerse cargo de Veracruz, en coordinación con Semar y Sedena, asumiendo por completo, (si es necesario), todas las tareas de seguridad y prevención del delito que han fallado en el estado”.

Además, me comentan que el Presidente ha decidido que sus asesores “dirijan” Veracruz a distancia, “relevando” tácitamente de sus funciones al Gobernador Cuitláhuac García, mientras deciden qué medidas tomar con el mandatario estatal.

“Tan urgente es resolver la contingencia de gobernabilidad en Veracruz, como en su momento era detener a los migrantes en el sur del país, (cuando teníamos el pie de Trump encima), de ese tamaño es la premura y urgencia para AMLO con Veracruz”, me sostuvieron en Palacio Nacional, y por el momento, cerramos la conversación.